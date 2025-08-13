fechar
Economia | Notícia

O que é o FGCE? Entenda o novo fundo do governo para baratear o seguro de exportação

Reforma em fundo de exportação facilitará crédito para PMEs e também para setores de ciclo curto, como o de exportadores de frutas e perecíveis

Por Túlio Feitosa Publicado em 13/08/2025 às 21:26
Presidente Lula durante lançamento do Brasil Soberano, programa que busca mitigar impacto da sobretaxa dos EUA sobre exportações brasileiras
Presidente Lula durante lançamento do Brasil Soberano, programa que busca mitigar impacto da sobretaxa dos EUA sobre exportações brasileiras - Cadu Gomes/Divulgação

O governo federal detalhou, nesta quarta-feira (13), uma reforma estrutural no sistema de garantias à exportação, com a criação do Fundo Garantidor de Crédito à Exportação (FGCE).

A iniciativa, apresentada como parte do plano de socorro às empresas afetadas pelas tarifas dos EUA, visa tornar o seguro de crédito para exportação mais barato, ágil e acessível, especialmente para as micro, pequenas e médias empresas (PMEs).

Segundo o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, o modelo atual é burocrático e caro, pois cada operação de exportação é analisada individualmente. Isso faz com que o sistema seja viável quase que exclusivamente para grandes companhias.

Dados apresentados mostram que as PMEs participam de menos de 1% das operações de seguro do fundo atual, enquanto em países como Índia e Coreia do Sul, esse percentual chega a quase 40%.

Como vai funcionar o novo fundo?

A principal mudança é que o FGCE permitirá que as garantias sejam concedidas por carteira, e não mais caso a caso. Na prática, isso reduz a burocracia e os custos de transação, o que, segundo Ceron, "muda completamente as condições" para as pequenas empresas.

O novo fundo também funcionará de forma semelhante a um mercado de seguros, compartilhando os riscos das operações com instituições financeiras privadas, o que, segundo o governo, dará mais flexibilidade e capacidade de alavancagem ao sistema.

Benefícios para exportadores de perecíveis

Outra mudança importante será a revisão do prazo mínimo das operações de crédito que podem receber a garantia. A regra atual, restrita a financiamentos de mais de dois anos, acaba excluindo exportadores de produtos com ciclo curto, como alimentos perecíveis e frutas, um setor de grande relevância para a economia de Pernambuco. A alteração permitirá que esses produtores também acessem o seguro.

Embora tenha sido detalhada como parte da resposta à crise com os EUA, a equipe econômica classifica a medida como uma reforma estrutural, que busca modernizar o suporte às exportações e corrigir um gargalo histórico do comércio exterior brasileiro.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

