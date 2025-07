Haddad defende mais imposto para 'bets' e compara setor ao de cigarro e bebida

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Ministro busca tom conciliador sobre impasse do IOF, fala em audiência no STF, e se diz confiante na aprovação da nova isenção do Imposto de Renda

Clique aqui e escute a matéria

Com Agência Brasil.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu enfaticamente, nesta terça-feira (8), uma maior taxação sobre as empresas de apostas online, as "bets". Em entrevista, ele fez uma comparação dura, afirmando que o setor deveria ser tratado com o mesmo rigor fiscal aplicado às indústrias de cigarro e bebidas alcoólicas.

Haddad criticou o governo anterior por, segundo ele, não ter cobrado impostos do setor por quatro anos.

"Os caras estão ganhando uma fortuna no Brasil, gerando muito pouco emprego, mandando para fora o dinheiro arrecadado aqui, e que vantagem a gente leva?", questionou o ministro, defendendo a necessidade de "enquadrar esse setor de uma vez por todas".

Ele justificou a busca por novas receitas como parte do esforço do governo para obter "resultados fiscais robustos" e garantir o crescimento da economia, e acusou setores de tentarem "sabotar o crescimento econômico do país a troco da eleição do ano que vem".

Impasse do IOF e diálogo com o Congresso

Sobre a recente crise com o Congresso por causa do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), Haddad buscou um tom conciliador, afirmando que o embate não pode ser encarado como um "Fla x Flu".

"Esse Fla-Flu não interessa a ninguém. Prefiro pensar institucionalmente", disse ele ao portal Metrópoles.

O ministro comentou a última decisão sobre o caso: o ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu tanto o decreto do governo que aumentava o imposto quanto o decreto do Congresso que o derrubava. Para resolver o impasse, Moraes marcou uma audiência de conciliação entre Executivo e Legislativo para o próximo dia 15 de julho.

Haddad afirmou que não vai brigar com o Congresso e que deve se reunir em breve com o presidente da Câmara, Hugo Motta.

"Ele é um poder institucional e o Brasil depende da boa condução dos trabalhos dele. [...] Nunca saí de uma mesa de negociação. E só saio com acordo", declarou.

Veja também: Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Otimismo com o Imposto de Renda

O ministro também se mostrou otimista com a aprovação do projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Ele informou que o relator da proposta, o deputado Arthur Lira, tem se reunido frequentemente com o governo.

"Eu acredito que esse projeto será aprovado com larga margem de apoio", falou.