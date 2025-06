Brasil atinge marca de 2,2 milhões de novos pequenos negócios em 2025: MEIs lideram o rankings

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os números apontam um aumento de 24,9% em relação ao mesmo período no ano passado e representa mais de 97% de todas as empresas iniciadas no país

Entre janiero e maio de 2025 o Brasil já registou a abertura de 2,21 milhões de novos pequenos negócios, entre eles microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).

Os números apontam um aumento de 24,9% em relação ao mesmo período no ano passado e representa mais de 97% de todas as empresas iniciadas no país.

Somente no mês de maio foram mais de 409,3 mil novos pequenos empreendimentos. Os dados foram observados pelo Sebrae, com base em informações da Receita Federal.

“Os pequenos negócios já são responsáveis pela geração de mais de 60% dos empregos e contribui com 26,5% do Produto Interno Bruto (PIB)”, destaca o presidente do Sebrae, Décio Lima.

MEI

Entre os pequenos negócios, os microempreendedores individuais (MEI) se destacam, representando 77,4% das aberturas de empresas nos cinco primeiros meses do ano.

Além disso, as microempresas (18,5%) e empresas de pequeno porte (4%) também apresentaram uma evolução.

Os estados de São Paulo (28,8%), Minas Gerais (10,7%) e Rio de Janeiro (7,9%) lideram os novos registros de CNPJ até maio.

De acordo com o levantamento, o setor de Serviços liderou o número de aberturas de pequenos negócios até o momento, com um aumento de 30,1%, em relação ao mesmo período do ano passado. Somente em maio, foram acrescidos 260,3 mil novos negócios ao setor (63,6% do total).

Em sequência, vêm o comércio com 87,5 mil (21,4%), a indústria da transformação com 30,5 mil (7,5%) e a construção com 27,2 mil (6,7%).

Ranking das atividades

Confira as atividades econômicas que contabilizaram o maior número de pequenos negócios criados em maio:

MEI

Atividades de malote e de entrega (23.219)

Transporte rodoviário de carga (23.000)

Atividades de Publicidade (18.765)

MPE

Atenção ambulatorial executada por médicos e odontólogos (5.150)

Atividades de saúde, exceto médicos e odontólogos (4.673)

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (4.607)

