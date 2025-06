Petrobras firma contratos para obras do Trem 2 da Refinaria Abreu e Lima

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Petrobras assinou os primeiros contratos para a retomada das obras do Trem 2 da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), que fica em Ipojuca, no litoral Sul de Pernambuco.

Os acordos, no valor aproximado de R$ 4,9 bilhões, foram firmados com a empresa Consag Engenharia S.A. e preveem a construção de três novas unidades na planta.

A expectativa é que a ampliação permita dobrar a capacidade de processamento da refinaria até 2029, passando dos atuais 130 mil barris diários para 260 mil barris por dia, o que posicionaria a RNEST como a segunda maior refinaria da Petrobras.

Unidades previstas nos contratos

Os contratos contemplam a construção de três unidades: a Unidade de Coqueamento Retardado (UCR), com capacidade para processar até 75 mil barris de carga por dia; a Unidade de Hidrotratamento de Diesel S10 (UHDT-D), que poderá operar com até 82 mil barris diários; e a Unidade de Destilação Atmosférica (UDA), projetada para 130 mil barris diários.

Outros pacotes de serviços necessários para a conclusão do Trem 2 ainda estão em fase de licitação.

Projeto integra plano de negócios da companhia

De acordo com a Petrobras, a decisão de prosseguir com o projeto foi baseada em uma “avaliação criteriosa” que indicou viabilidade econômica, e está alinhada ao Plano de Negócios 2025-2029 da empresa. O projeto foi aprovado pelas instâncias de governança da companhia.

Em nota, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que “a RNEST é estratégica para o Brasil, hub da Petrobras nas regiões Norte e Nordeste. Os contratos para a retomada das obras do Trem 2 da refinaria revelam o compromisso da empresa com o desenvolvimento do país, representando a expansão da nossa capacidade de refino e viabilizando o aumento da produção de derivados para atender às demandas da sociedade e do mercado”.

Impacto em emprego e produção

As obras do Trem 2 têm potencial para gerar cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos, segundo a Petrobras.

A RNEST, que entrou em operação em 2014 com o Trem 1, é considerada a refinaria mais moderna da companhia. Em março deste ano, foram concluídas obras de modernização no Trem 1.

No final de 2024, entrou em funcionamento a unidade SNOX, primeira do tipo no refino brasileiro, voltada para a redução de emissões de óxidos de enxofre (SOx) e nitrogênio (NOx), além de permitir a produção de ácido sulfúrico.

A previsão da empresa é que as novas unidades entrem em operação em 2029.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />