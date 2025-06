Dia das Mães e Festas Juninas aumentam em 10% os investimentos de microempreendedores no Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As celebrações pelo Dia das Mães e Festas Juninas elevaram em 10% as contratações do Crediamigo, programa de microcrédito orientado do Banco do Nordeste (BNB), em relação à média dos quatro meses anteriores.

De janeiro a maio, o programa desembolsou na economia R$ 5,23 bilhões, sendo R$ 1,1 bilhão somente no mês das mães, contra a média mensal do quadrimestre de R$ 1 bilhão. Os dados correspondem a todos os financiamentos realizados na Região Nordeste e em parte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Segundo o superintendente do Crediamigo, Helton Chagas Mendes, o incremento no mês maio é tradicional por causa do Dia das Mães e também porque os microempreendedores começam a se preparar para as festas juninas, que são muito populares na região.

“Nossas linhas para capital de giro atendem às demandas de empreendedores nestas duas datas tão fortes e tradicionais na região. Apesar de o São João ocorrer em junho, as demandas por empréstimos para aquisição de produtos a serem comercializados nas festas juninas já começam em maio”, explica o executivo.

Pernambuco

As contratações do Crediamigo em Pernambuco, durante o mês de maio, registraram o maior volume de desembolso no ano, até aqui, com cerca de R$ 90 milhões, segundo o Banco do Nordeste. Na comparação com a média dos meses anteriores, houve um incremento de mais de 8%. Ajudam essa dinâmica os festejos populares e as grandes estruturas, como o São João de Caruaru.

O evento patrocinado pelo Banco do Nordeste deve receber mais de 3,8 milhões de pessoas, segundo estimativa da organização.

Sobre o programa

O Crediamigo é o maior programa de microcrédito produtivo e orientado do Brasil. Em 2024, alcançou a marca de R$ 12 bilhões desembolsados, aumento de 13% em relação ao ano anterior. O número de operações também apresentou crescimento, passando de 3,5 milhões para 3,8 milhões.

De acordo com o BNB, foram quase 330 mil contratações a mais, equivalentes a 9,2% de aumento. Dispondo atualmente de 600 pontos de atendimento, o programa deve ampliar sua estrutura para 1000 unidades até o fim do ano, entre lojas, módulos e pontos de apoio.

