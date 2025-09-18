Musical infantil 'O Mundo Mágico de Peter Pan' tem sessão única no Recife neste domingo (21)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Espetáculo, que adapta o clássico de J. M. Barrie para os palcos, acontece no Teatro Barreto Júnior, no Pina; ingressos já estão à venda

A clássica história do menino que se recusa a crescer volta aos palcos do Recife para uma apresentação única neste fim de semana. O musical infantil "O Mundo Mágico de Peter Pan" será encenado neste domingo (21), às 16h, no Teatro Barreto Júnior, no bairro do Pina.

Inspirado na obra de J. M. Barrie, o espetáculo narra as aventuras dos irmãos Wendy, João e Miguel, que são levados por Peter Pan e a fada Sininho para a fantástica Terra do Nunca. Lá, eles encontram sereias, os Meninos Perdidos e precisam enfrentar o temível Capitão Gancho e sua tripulação de piratas.

A montagem da Helena Siqueira Produções tem adaptação e direção de Ivaldo Cunha Filho, com músicas originais de David Pasqua e coreografias de Kássio Soares. A promessa é de um espetáculo que encanta todas as idades, com personagens divertidos e muitas canções.

Ingressos

As entradas custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) e podem ser adquiridas antecipadamente pelo site da Sympla (clique no link). Também haverá venda na bilheteria do teatro, uma hora antes do início do espetáculo. A classificação é livre.

Serviço

Musical "O Mundo Mágico de Peter Pan"

Quando: Domingo, 21 de setembro de 2025, às 16h

Domingo, 21 de setembro de 2025, às 16h Onde: Teatro Barreto Júnior (Rua Estudante Jeremias Bastos, 121 - Pina, Recife)

Teatro Barreto Júnior (Rua Estudante Jeremias Bastos, 121 - Pina, Recife) Ingressos: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)

R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia) Vendas: No site da Sympla ou na bilheteria do teatro (1h antes do espetáculo).

