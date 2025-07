Museu em Lajedo, no Agreste, abre inscrições para cursos gratuitos de gestão cultural

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Museu Lajedense Adolfina Pacheco Sá dos Santos, localizado em Lajedo, no Agreste de Pernambuco, está com inscrições abertas para um ciclo de quatro cursos gratuitos voltados para artistas, produtores e gestores culturais.

A iniciativa, financiada pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) em Pernambuco, tem como objetivo profissionalizar e fortalecer o setor cultural da região.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o próximo domingo, 27 de julho, por meio de um formulário online disponível no perfil do museu no Instagram.

As formações, que começam em agosto e acontecerão sempre aos sábados, foram pensadas para atender a uma demanda histórica por capacitação técnica no interior. Os temas dos cursos são:

Elaboração de projetos culturais

Acessibilidade para projetos culturais

Educação patrimonial

Marketing para artistas e bandas independentes

"Queremos oferecer ferramentas para que os artistas da região possam dar novos passos, com mais autonomia e capacidade de se conectar a editais e redes culturais em todo o país", explica Douglas Cavalcanti, coordenador pedagógico do projeto.

Inclusão e Acessibilidade

O projeto se destaca por seu foco inclusivo. Ao todo, são 60 vagas por curso, com cotas reservadas para pessoas negras, com deficiência, idosos e gestantes. Além disso, as aulas contarão com recursos de acessibilidade, como intérprete de Libras e rampas de acesso no local.

A iniciativa reafirma o papel dos museus e Pontos de Cultura do interior como polos de formação e inovação, buscando dar mais protagonismo aos agentes culturais que movimentam as comunidades locais.

