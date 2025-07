Pernambuco oferece 9 mil vagas para cursos gratuitos de idiomas; saiba como se inscrever

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE-PE) está com inscrições abertas, a partir desta sexta-feira (4), para os cursos gratuitos de idiomas oferecidos pelos Núcleos de Estudos de Línguas (NEL).

Ao todo, são mais de 9 mil vagas distribuídas entre os idiomas inglês, espanhol, francês e alemão, com turmas em diversas regiões do Estado.

As formações são destinadas a crianças de 8 a 12 anos (nível infantil) e a estudantes a partir dos 14 anos que possuam CPF (nível básico iniciante).

Os cursos são presenciais, com carga horária total de 280 horas, divididas em quatro semestres. As aulas acontecem duas vezes por semana, em dias alternados.

Inscrições

Interessados devem se inscrever gratuitamente até o dia 1º de agosto, pelo site nel.educacao.pe.gov.br.

Quem já tiver tido contato prévio com algum dos idiomas ofertados deverá realizar um teste de nivelamento. O agendamento do teste deve ser feito diretamente com o professor responsável, por e-mail, conforme as turmas disponíveis na plataforma.

Segundo a SEE-PE, os NELs têm como objetivo ampliar o acesso ao ensino de línguas estrangeiras, promovendo a proficiência comunicativa com base nos interesses e necessidades da comunidade escolar.

*Com informações da Superintendência de Comunicação da SEE-PE

