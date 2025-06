Cabo oferece curso gratuito de francês para alunos da rede pública, em parceria com governo francês

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Alunos da rede municipal do Cabo de Santo Agostinho terão a oportunidade de aprender uma nova língua estrangeira. A partir do segundo semestre deste ano, o Núcleo de Línguas, que já oferece cursos gratuitos de inglês e espanhol, também passará a contar com aulas de francês.

O Cabo será a primeira cidade pernambucana a incluir o idioma na rede pública municipal, graças a um termo de cooperação firmado com o governo francês. A iniciativa faz parte das comemorações pelos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e França.

O acordo foi formalizado em uma solenidade, realizada no Novotel Recife Marina, no bairro do Recife, nesta terça-feira (17), e contou com a presença do embaixador da França no Brasil, Emanuel Lenain, representantes do Consulado Francês no Recife, o diretor da Aliança Francesa no Recife, Stéphane Garin; o prefeito do Cabo, Lula Cabral (Solidariedade); e o secretário de Educação, Isaltino Nascimento.

Com o aumento do número de estudantes brasileiros na França - atualmente cerca de seis mil são acolhidos no país - e de mais de 300 mil brasileiros que falam fluentemente o idioma, o governo francês também propõe uma formação voltada para os professores da rede.

"O objetivo do programa é oferecer, também, aos professores de francês que desejam se aperfeiçoar ainda mais, acesso a bolsas de estudo e oportunidades de mobilidade para continuar sua formação. Esperamos que, futuramente, os alunos do Cabo de Santo Agostinho aprendam tão bem o francês que possam estudar na França", afirmou o embaixador Emmanuel Lenain à coluna Enem e Educação.

“Nós gostamos muito de acolher brasileiros, então essa diversidade é uma grande riqueza para nós e para a universidade. Já desenvolvemos parcerias com outros municípios e estados brasileiros e estamos abertos a novas colaborações para quem tiver interesse”, completou o embaixador.

O prefeito Lula Cabral explicou que a parceria com a França começou a ser fortalecida desde o período em que presidiu a Comissão de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).



"Essa é uma iniciativa muito positiva, e acredito que muitos frutos serão colhidos a partir dessa parceria. Tenho certeza absoluta de que a língua francesa é altamente valorizada e que muitas crianças vão se interessar em aprendê-la", comentou o gestor, destacando que, em breve, os alunos da rede municipal poderão optar pelo idioma nas escolas.

Ampliação

As matrículas para o curso de francês deverão ser iniciadas no mês de julho, com aulas previstas para serem iniciadas no mês de agosto. As informações serão divulgadas pela Prefeitura do Cabo, por meio da Secretaria de Educação.

Segundo o titular da pasta, Isaltino Nascimento, o curso será ofertado, neste primeiro momento, com 200 vagas destinadas a alunos da rede municipal de ensino e à população em geral - distribuídas em quatro turmas de 50 alunos cada. A expectativa é expandir gradualmente a oferta do idioma nas escolas.

"A ideia é que, a partir de 2026, tenhamos a oferta do idioma francês também nas 15 escolas da rede em tempo integral, além do Núcleo de Línguas, com aproximadamente mil vagas abertas", explicou.