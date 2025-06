Estudantes do curso de Libras da rede pública apresentam projetos sobre meio ambiente em feira no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com o tema “Vidas, Escolas e Comunidade: educar para a promoção da justiça ambiental”, estudantes da rede estadual de ensino iniciaram, na última segunda-feira (16), a apresentação de projetos voltados à justiça socioambiental na Feira de Conhecimentos em Libras, promovida pelo Centro de Apoio ao Surdo (CAS) de Pernambuco.

O evento anual acontece no Centro de Atendimento Educacional Especializado do Recife (CAEER), localizado no bairro de Casa Amarela, Zona Norte da capital. A entrada é gratuita, e as apresentações continuam nesta quarta-feira (18), em três horários: das 8h às 11h, das 14h às 17h e das 19h às 21h.

Ao longo da feira, os alunos utilizam a Língua Brasileira de Sinais (Libras) para apresentar temas como acesso à água, reaproveitamento de resíduos sólidos, crise climática, racismo ambiental e educação socioambiental. Os trabalhos são avaliados por professores surdos, que consideram tanto o conteúdo quanto a fluência na língua de sinais.

Mais do que uma mostra educativa, o evento também funciona como avaliação semestral dos módulos básico, intermediário e avançado do curso oferecido pela instituição. Além disso, promove a valorização da Libras, o fortalecimento da educação inclusiva e a troca de experiências entre os participantes.

Curso gratuito tem inscrições para o próximo semestre



O curso de Libras é oferecido gratuitamente pelo Centro de Apoio ao Surdo (CAS), em parceria com a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE).

Com uma abordagem pedagógica voltada para a realidade da comunidade surda, o curso proporciona uma imersão na cultura e na língua de sinais, preparando os alunos para uma comunicação mais eficiente e uma inclusão mais consciente.

Para quem deseja participar, novas turmas serão abertas no próximo semestre. Os interessados devem acompanhar o site oficial da Secretaria de Educação de Pernambuco para informações sobre o cronograma de inscrições: www.educacao.pe.gov.br.

