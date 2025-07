Letícia Spiller e Marcelo Serrado estreiam juntos nos palcos com comédia que chega ao Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Espetáculo "Avesso do Avesso" será apresentado neste sábado (5) e domingo (6), no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, Zona Sul da capital

Pela primeira vez dividindo o palco, Letícia Spiller e Marcelo Serrado celebram 35 anos de amizade com a comédia "Avesso do Avesso", que chega ao Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, para duas apresentações no início de julho.

Os ingressos custam R$ 140 e R$ 70 (meia-entrada), à venda no teatroluizmendonca.byinti.com.

A montagem reúne esquetes cômicas que exploram diferentes lados da vida a dois, em cenas que transitam entre o inusitado, o sarcástico e o apaixonado.

Sob direção de Marcelo Saback, a peça retrata seis casais "em crise", vividos pela dupla em rápidas trocas de personagem.

Entre as situações retratadas estão uma separação marcada por disputa de guarda até dos amigos, um casal que se conhece em uma casa de swing, uma mulher aparentemente submissa que guarda reviravoltas, e um homem que precisa "nascer de novo" para continuar agradando a parceira.

Roteiro

Com texto leve e bem-humorado, os episódios refletem sobre temas contemporâneos como feminismo, machismo, vício em tecnologia, esoterismo, materialismo e até doação de órgãos.

Os roteiros foram escritos por autores consagrados como Aloísio de Abreu, Tati Bernardi, Gustavo Pinheiro, Regiana Antonini e Claudia.

Letícia Spiller e Marcelo Serrado na peça 'Avesso do Avesso' - DIVULGAÇÃO

As histórias são costuradas por Saback, que também assina a direção da montagem, baseada na interpretação dos atores e sem grandes recursos de cenário.

"É um espetáculo feito para rir, mas também para provocar. As situações são exageradas, mas refletem conflitos reais que afetam os casais hoje em dia", comenta o diretor.

Segundo os próprios atores, a montagem nasceu da vontade de finalmente estarem juntos em cena, celebrando uma amizade de décadas com leveza e bom humor.

SERVIÇO

Avesso do Avesso – Com Letícia Spiller e Marcelo Serrado

Quando: sábado (5), às 20h, e domingo (6), às 19h

Onde: Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu (Av. Boa Viagem, S/N - Boa Viagem)

Quanto: R$ 140 e R$ 70 (meia-entrada), à venda no teatroluizmendonca.byinti.com

