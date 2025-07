Vida e legado de Frei Caneca são revisitados em peças gratuitas em Pernambuco; confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A vida e o legado de Frei Caneca, um dos personagens mais emblemáticos das revoluções pernambucanas, serão revisitados em apresentações teatrais pelo Estado entre julho e dezembro de 2025.

As produções foram contempladas pelo edital "Prêmio Frei Caneca", lançado pela Fundarpe no ano passado, em alusão ao bicentenário da Confederação do Equador, movimento republicano pelo qual Frei Caneca foi executado em 1825.

As encenações, de acesso gratuito, ocorrerão nas cidades do Recife, Paudalho, Salgueiro, Verdejante e Camocim de São Félix, propondo diferentes abordagens cênicas sobre a trajetória e o pensamento do religioso e revolucionário.

Os espetáculos buscam ressaltar aspectos de memória, resistência e afirmação da identidade pernambucana.

Premiação

Espetáculo "Espetáculo Frei Caneca: Voz da Liberdade", premiado no Prêmio Frei Caneca de Teatro - DIVULGAÇÃO

No total, foram selecionados seis espetáculos: três de médio porte, premiados com R$ 35 mil cada, e três de pequeno porte, que receberão R$ 25 mil cada.

As companhias contempladas representam diversas regiões de Pernambuco (Sertão, Agreste, Zona da Mata e Região Metropolitana), garantindo pluralidade estética e territorial à programação.

"Com o Prêmio Frei Caneca de Teatro, reconhecemos a potência do teatro como instrumento de memória, resistência e pertencimento. É uma forma de celebrar não apenas um herói do passado, mas também os artistas que seguem construindo história nos palcos do presente", destaca Carla Pereira, diretora de Atividades Culturais da Fundarpe.

"A descentralização e o incentivo à produção teatral em todas as regiões do estado refletem o compromisso do Governo de Pernambuco com o fortalecimento da cultura como política pública. Este prêmio marca um novo momento na valorização da memória coletiva por meio das artes cênicas", afirma Renata Borba, presidente da Fundarpe.

Trajetória

Recorte de 'Execução de Frei Caneca', de Murillo La Greca, da década de 1920 - REPRODUÇÃO

Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo se destacou pela liderança nas revoluções de 1817 – quando Pernambuco se tornou uma República por 75 dias – e na Confederação do Equador, de 1824, movimento que visava estabelecer uma República com várias províncias do Nordeste.

Apesar de sua importância histórica, a figura de Frei Caneca ainda carece do reconhecimento nacional merecido.

A sua imagem foi retratada em algumas ocasiões pela arte brasileira, com destaque para as obras de Antônio Parreiras, realizada em 1918, um ano após o centenário da Revolução Pernambucana; e de Murillo La Greca, que concebeu sua pintura no contexto do centenário da Confederação, em 1924.

Compreendendo o impacto da arte na formação desse imaginário, a comissão estadual do bicentenário da Confederação do Equador, sob a liderança da vice-governadora Priscila Krause, propôs a criação de um novo retrato de Frei Caneca, feito por Roberto Ploeg.

Conheça as peças e confira datas

Espetáculo Frei Caneca: Voz da Liberdade

Grupo: Casca de Teatro – Paudalho/PE

Sinopse: Monólogo cronológico sobre a vida de Frei Caneca, da formação religiosa à atuação revolucionária. O espetáculo didático e imersivo reforça os ideais de liberdade e resistência.

Datas e Locais:

03/07 – 14h | Escola Municipal Manoel da Rosa – Alto Dois Irmãos, Paudalho

08/07 – 14h | Escola Estadual João Cavalcanti Petribu – Alto Dois Irmãos, Paudalho

11/08 – 11h | Escola Estadual EREM Olinto Victor – Várzea, Recife

11/08 – 14h | Escola Divino Espírito Santo – Caxangá, Recife

Espetáculo O Julgamento do Rei

Grupo: Trupe Holística de Teatro – Salgueiro/PE

Sinopse: Teatro de rua com performance em forma de oratório cênico. Um monólogo interpretado por Josival Alves que une fé, cultura popular e revolução.

Data: 20/07 – 19h

Local: Casa de Cultura – Salgueiro

Espetáculo Pernambuco Imortal

Grupo: ACAVE – Verdejante/PE

Sinopse: Através de cenários realistas e figurinos históricos, o espetáculo transporta o público à época de Frei Caneca, recriando ambientes marcantes como o convento e as ruas de Recife.

Datas: 25 e 26/07 – 17h

Local: Espaço Cultural Cícero Lopes de Sá – Verdejante

Espetáculo Divino Amor: Uma Revolução!

Grupo: 3 Movimentos – Recife/PE

Sinopse: A peça utiliza recursos realistas e momentos brechtianos para abordar os dilemas e ações de Frei Caneca com fidelidade histórica. Destaque para a interação com o público e cenas simultâneas.

Data e local: a definir

Espetáculo O Auto do Frade

Grupo: Movimento Teatral do Paudalho – Paudalho/PE

Sinopse: Inspirado na obra de João Cabral de Melo Neto, o espetáculo une poesia e crítica social em uma encenação que alterna simbolismo e realismo.

Data: 29/11 – 19h

Local: Cine Teatro Marco Camarotti – Paudalho

Espetáculo Frei Caneca, Carmelita da Liberdade

Grupo: Grupo de Teatro Camocim – Camocim de São Félix/PE

Sinopse: Com figurinos, iluminação e sonoplastia marcadamente históricos, a peça propõe uma releitura dramática, crítica e fiel à trajetória do frade, com forte apelo à identidade e resistência cultural.

Data e local: a definir.

