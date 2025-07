Festival no Recife une cultura e advocacia com apresentação de Aramis Trindade; veja programação

A Escola Superior de Advocacia de Pernambuco (ESA-PE), da OAB Pernambuco, realiza, nesta sexta-feira (04/07), a partir das 15h, o festival cultural ESArte, no Fiordes Buffet (Rua da Aurora, 1583, Santo Amaro).

O evento irá reunir talentos artísticos do mundo jurídico pernambucano, como o ator Aramis Trindade.

Entre as atrações confirmadas estão:



Aramis Trindade , ator pernambucano que sobe ao palco às 19h



, ator pernambucano que sobe ao palco às 19h O grupo Flor de Maracujá, referência no samba-choro



referência no samba-choro As cantoras e advogadas Marina Duarte e Juliana Cruz , em repertório de MPB



, em repertório de MPB Os músicos Alexandre Gois e Joaquim Pessoa , nomes em ascensão na nova cena da MPB



, nomes em ascensão na nova cena da MPB O advogado, cantor e compositor André Mussalem , com canções cheias de brasilidade



, com canções cheias de brasilidade A cantora, atriz e escritora Ilana Ventura



O vibrante Afoxé Alafin Oyo, trazendo as raízes afro-brasileiras ao evento

Além dos shows, o público poderá conferir exposições artísticas produzidas por advogados e advogadas pernambucanos, além de apresentações poéticas de artistas vindos de São José do Egito, cidade conhecida como o "berço da poesia" no Brasil.

Ingressos

Os ingressos custam R$ 30 para advogados e advogadas e R$ 50 para o público geral. As vendas são online, pelo site da ESA-PE.

Quer expor sua arte?

Advogados e advogadas inscritos na OAB-PE ainda podem se inscrever para exibir suas obras no festival. A seleção será feita por curadoria da ESA-PE. As obras também poderão ser vendidas durante o evento.

Estão abertas inscrições para trabalhos em:

Artes visuais: fotografia, escultura, pintura, desenho



Literatura: poesia, conto, crônica, prosa poética



Artesanato artístico autoral: bordados, cerâmicas e outras criações com proposta estética



Para participar, basta preencher o formulário online.

Confira a programação completa do ESArte

15h – Abertura | Exposições durante toda a tarde

16h – Oficina de pintura com Jéssica Martins | Música ambiente | Apresentação poético-musical com Fábio Renato, Felipe Emanoel e Monique D'ângelo

17h – Monique D'ângelo

17h10 – Afoxé Alafin Oyo

17h40 – Fábio Renato e Felipe Emanoel

17h50 – Chorinho com Flor de Maracujá | Marina Duarte, Juliana Cruz e Ilana Ventura

18h50 – Apresentação poético-musical com Fábio Renato, Felipe Emanoel e Monique D'ângelo

19h – Teatro com Aramis Trindade

19h30 – Música com Alexandre Góis e Joaquim Pessoa

20h30 – Música com André Mussalem

