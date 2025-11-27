fechar
Esposa de juiz baleado em Ouricuri é autuada por tentativa de homicídio

Carlos Eduardo Mathias, de 51 anos, foi atingido no tórax na manhã desta quinta-feira (27). Estado de saúde dele é considerado estável

Por Raphael Guerra Publicado em 27/11/2025 às 15:59 | Atualizado em 27/11/2025 às 16:17
A esposa do juiz Carlos Eduardo Mathias, de 51 anos, que foi baleado na manhã desta quinta-feira (27), foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio. Em audiência de custódia, Maria Natália Tavares, 33, teve a prisão preventiva decretada.

O tiro teria sido disparado por Maria Natália durante uma discussão com o magistrado na casa deles, localizada no município de Ouricuri, Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 7º Batalhão foram acionadas e, no local, foram apreendidos duas pistolas, munições de diferentes calibres, carregadores, um certificado de registro de armas e celulares.

A mulher foi encaminhada para a Delegacia de Ouricuri, onde foi autuada. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem desde cedo, mas ainda não se pronunciou. 

O magistrado foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Regional de Ouricuri, onde foi submetido a uma cirurgia no tórax. De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o estado de saúde dele é estável. Ele está consciente. 

O QUE DIZ O TJPE?

Em nota oficial, o TJPE confirmou que tomou conhecimento do atentado por meio da Comissão de Segurança e Integridade da Magistratura. 

"Imediatamente, o Tribunal se colocou à disposição das autoridades policiais que investigarão o caso. Além disso, o TJPE comunica que, se necessário, está pronto para qualquer ação no sentido de esclarecer o caso rapidamente", informou o texto. 

"Todos que fazem o Judiciário pernambucano torcem pelo seu pronto restabelecimento", citou o TJPE. 

