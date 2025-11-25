fechar
Segurança | Notícia

VÍDEO: Polícia prende suspeito de fabricar armas para facção que atua em Porto de Galinhas

Torneiro, que vinha sendo investigado pelas polícias Civil e Federal, é suspeito de ajudar o grupo Trem Bala, inclusive com a manutenção de armas

Por Raphael Guerra Publicado em 25/11/2025 às 10:51 | Atualizado em 25/11/2025 às 12:09
Armas de fogo de uso restrito foram encontradas no momento da prisão do suspeito
Armas de fogo de uso restrito foram encontradas no momento da prisão do suspeito - CORTESIA

A polícia prendeu um homem de 34 anos suspeito de fabricar e realizar a manutenção de armas de fogo - inclusive de uso restrito - para o grupo criminoso Trem Bala, conhecido também como Comando do Litoral Sul (CLS), que atua sobretudo na praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, principal cartão-postal de Pernambuco. 

O mandado de prisão temporária contra suspeito foi cumprido por policiais militares e civis no município de Amaraji, na Mata Sul do Estado, na segunda-feira (24). Na decisão judicial, obtida pela coluna Segurança, o juiz Thiago Meirelles citou que o torneiro é investigado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, fabricação e manutenção de armas sem autorização legal e associação com mais dois suspeitos. 

O homem já vinha sendo investigado pelas polícias Civil e Federal. Após a prisão, ele foi encaminhado para o Presídio de Vitória de Santo Antão, onde segue à disposição da Justiça.  

O grupo criminoso, que tem ligação com as duas principais facções do País, Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho, se expandiu pelo Estado, sobretudo municípios turísticos do Litoral Sul e Norte. 

O grupo é especializado no tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, tortura e lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, é bem organizado, com estrutura hierárquica e divisão de tarefas entre os membros: há "olheiros", vendedores de drogas, gerentes do tráfico, homicidas, "laranjas" que emprestam contas bancárias para a lavagem de dinheiro, chefias e líderes da organização.

