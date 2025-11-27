fechar
Segurança | Notícia

Juiz é baleado em casa no Sertão de Pernambuco; vítima passa por cirurgia

Magistrado Carlos Eduardo Mathias, da comarca de Ouricuri, foi baleado em casa na manhã desta quinta-feira (27). TJPE se pronuncia sobre o caso

Por Raphael Guerra Publicado em 27/11/2025 às 11:50
Juiz Carlos Eduardo Mathias, da Comarca de Ouricuri, foi baleado na manhã desta quinta-feira (27)
Juiz Carlos Eduardo Mathias, da Comarca de Ouricuri, foi baleado na manhã desta quinta-feira (27) - REPRODUÇÃO

O juiz Carlos Eduardo Mathias foi baleado em casa, no município de Ouricuri, no Sertão de Pernambuco, na manhã desta quinta-feira (27). O caso está sendo investigado pela polícia.

O magistrado foi encaminhado para o Hospital Regional de Ouricuri, onde foi submetido a uma cirurgia no tórax. De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o estado de saúde dele é estável. Ele está consciente. 

Informações ainda extraoficiais indicam que a companheira do magistrado teria disparado o tiro. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas ainda não se pronunciou. 

Em nota oficial, o TJPE confirmou que tomou conhecimento do atentado por meio da Comissão de Segurança e Integridade da Magistratura. 

"Imediatamente, o Tribunal se colocou à disposição das autoridades policiais que investigarão o caso. Além disso, o TJPE comunica que, se necessário, está pronto para qualquer ação no sentido de esclarecer o caso rapidamente", informou o texto. 

"Todos que fazem o Judiciário pernambucano torcem pelo seu pronto restabelecimento", citou o TJPE. 

REPORTAGEM EM ATUALIZAÇÃO

