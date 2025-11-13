MPPE denuncia PM por estupro e prevaricação em posto policial no Cabo de Santo Agostinho
O policial militar foi denunciado formalmente nesta quarta (12) pelos crimes. Outros dois PMs são alvos de conselho de disciplina da SDS
O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) denunciou formalmente o subtenente Luciano Valério de Moura pelos crimes de estupro e prevaricação. A denúncia, publicada nesta quarta-feira (12) pela Central de Inquéritos da Capital, se refere ao caso da mulher de 48 anos que foi abusada em um posto do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) no Cabo de Santo Agostinho.
Os crimes teriam ocorrido no início de outubro deste ano. Segundo a nota do MPPE, o policial foi denunciado com base nos artigos 232 (Estupro) e 319 (Prevaricação), ambos do Código Penal Militar. Com a denúncia, ele passa a responder formalmente como réu pelas acusações.
O subtenente já está afastado das funções públicas por 120 dias, por determinação da Secretaria de Defesa Social (SDS), e cumpre prisão preventiva no Centro de Reeducação da Polícia Militar (Creed). O prazo de afastamento ainda pode ser prorrogado enquanto as investigações do caso estão em andamento.
Outros policiais investigados
Além do subtenente denunciado, a Corregedoria da SDS instaurou um conselho de disciplina para investigar outros dois policiais militares que estavam de plantão no dia do crime: o 3º sargento William Francisco da Silva e o soldado Ariel Lins da Silva.
Segundo apurado anteriormente, a vítima foi parada em uma falsa blitz na PE-60. O subtenente Luciano Valério a levou para o posto policial alegando que ela queria água. A vítima negou a versão do acusado. O estupro teria ocorrido no dormitório do posto, que não possui câmeras de segurança.