Pernambuco fecha outubro com pelo menos 225 mortes, diz governo

Com mês marcado pelo assassinato brutal de uma criança de 4 anos em São Lourenço da Mata, Estado teve média diária de sete vidas perdidas

Com dados ainda preliminares, o governo de Pernambuco afirmou, nesta segunda-feira (3), que pelo menos 225 pessoas foram mortas em outubro de 2025. A média diária foi de ao menos sete vidas perdidas.

O número, segundo a gestão, é o menor dos últimos 22 anos. Na série histórica, o mês de outubro com o menor quantidade de vidas perdidas havia sido em 2013, com 248 registros. Já o mais violento ocorreu em 2016, com 449 assassinatos.

Em nota à imprensa, a governadora Raquel Lyra declarou que o resultado "é fruto de muito planejamento e trabalho e faço um agradecimento especial a todas as mulheres e homens que atuam nas forças de segurança do Estado e nos ajudam a fazer de Pernambuco um lugar mais seguro".

O governo estadual não divulgou as estatísticas por região. Esses dados só devem ser disponibilizados publicamente a partir do dia 5 de novembro, no site da Secretaria de Defesa Social (SDS). Até o dia 15, quando os dados são consolidados, pode haver variação no número de mortes.

Meta do Juntos pela Segurança é reduzir em 30% as mortes violentas intencionais no final de 2026, comparando com o resultado de 2022

MÊS MARCADO PELO ASSASSINATO DE CRIANÇA

O último mês de outubro foi marcado pelo assassinato brutal da menina Esther Isabelly Pereira da Silva, de 4 anos, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife.

A criança brigava com o irmão, no Campo do Pixete, quando foi levada por um homem, na tarde de 20 de outubro. Buscas foram feitas até que, no dia seguinte, o corpo dela foi encontrado dentro de uma cacimba numa residência.

Dois suspeitos foram presos em flagrante por ocultação de cadáver. O caso segue sob investigação.