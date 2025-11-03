fechar
Segurança | Notícia

Pernambuco fecha outubro com pelo menos 225 mortes, diz governo

Com mês marcado pelo assassinato brutal de uma criança de 4 anos em São Lourenço da Mata, Estado teve média diária de sete vidas perdidas

Por Raphael Guerra Publicado em 03/11/2025 às 9:45 | Atualizado em 03/11/2025 às 9:46
Meta do Juntos pela Segurança é reduzir em 30% as mortes violentas intencionais no final de 2026, comparando com o resultado de 2022
Meta do Juntos pela Segurança é reduzir em 30% as mortes violentas intencionais no final de 2026, comparando com o resultado de 2022 - SEVERINO SOARES/JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Com dados ainda preliminares, o governo de Pernambuco afirmou, nesta segunda-feira (3), que pelo menos 225 pessoas foram mortas em outubro de 2025. A média diária foi de ao menos sete vidas perdidas. 

O número, segundo a gestão, é o menor dos últimos 22 anos. Na série histórica, o mês de outubro com o menor quantidade de vidas perdidas havia sido em 2013, com 248 registros. Já o mais violento ocorreu em 2016, com 449 assassinatos.

Em nota à imprensa, a governadora Raquel Lyra declarou que o resultado "é fruto de muito planejamento e trabalho e faço um agradecimento especial a todas as mulheres e homens que atuam nas forças de segurança do Estado e nos ajudam a fazer de Pernambuco um lugar mais seguro". 

O governo estadual não divulgou as estatísticas por região. Esses dados só devem ser disponibilizados publicamente a partir do dia 5 de novembro, no site da Secretaria de Defesa Social (SDS). Até o dia 15, quando os dados são consolidados, pode haver variação no número de mortes. 

Leia Também

Meta do Juntos pela Segurança é reduzir em 30% as mortes violentas intencionais no final de 2026, comparando com o resultado de 2022

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

MÊS MARCADO PELO ASSASSINATO DE CRIANÇA

O último mês de outubro foi marcado pelo assassinato brutal da menina Esther Isabelly Pereira da Silva, de 4 anos, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. 

A criança brigava com o irmão, no Campo do Pixete, quando foi levada por um homem, na tarde de 20 de outubro. Buscas foram feitas até que, no dia seguinte, o corpo dela foi encontrado dentro de uma cacimba numa residência.

Dois suspeitos foram presos em flagrante por ocultação de cadáver. O caso segue sob investigação. 

Leia também

André Campos: Uma das figuras mais queridas do Recife
ENTREVISTA

André Campos: Uma das figuras mais queridas do Recife
TJPE vai ganhar novo desembargador(a) hoje
SOCIEDADE

TJPE vai ganhar novo desembargador(a) hoje

Compartilhe

Tags