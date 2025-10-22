Câmera filma carro de mulheres suspeitas de furto de R$ 1 milhão em joias em prédio no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Polícia analisa imagens de torre de monitoramento para tentar encontrar dupla que invadiu imóvel no Poço da Panela. Elas fugiram bebendo cerveja

Imagens de uma torre de monitoramento localizada no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, são uma peça-chave para encontrar duas mulheres suspeitas de invadir um prédio de luxo e furtar cerca de R$ 1 milhão em joias no Poço da Panela. O crime ocorreu no último domingo (19).

A plataforma posicionada em um ponto estratégico na Rua Professor Álvaro Lima conseguiu capturar a movimentação de um Ford Ka branco, com placas de São Paulo, que teria sido usada pela dupla. As imagens já estão sendo analisadas pela polícia.

Os investigadores acreditam que, posteriormente, as mulheres usaram outro veículo, de transporte por aplicativo, para chegar até o prédio onde houve o furto.

Torre de monitoramento filmou carro usado por suspeitas de roubar joias - REPRODUÇÃO

Imagens da câmera de segurança do prédio também filmaram o momento em que as duas mulheres chegaram. Elas tocaram o interfone da portaria e entraram no momento em que o porteiro recebia um pedido por delivery.

As mulher foram vistas subindo as escadas e entrando no elevador, em direção ao 7º andar. A dupla usou possivelmente um pé de cabra para abrir a porta do apartamento e furtar as joias e uma arma de fogo. Elas deixaram o local tranquilamente, bebendo cervejas.

O caso está sendo investigado sob sigilo pela Delegacia de Casa Amarela.

TORRES DE MONITORAMENTO AJUDAM NO COMBATE AO CRIME

As torres de monitoramento colaborativo se espalharam na capital e Região Metropolitana e estão ajudando no combate ao crime e na identificação de suspeitos.

A torre que capturou a imagem do carro usado pelas suspeitas de furto no prédio de luxo é da empresa Qualiport Vision.

"É possível inibir, flagrar e rastrear criminosos, além de colaborar para a resolução dessas e de outras ocorrências do dia a dia das cidades”, afirmou o consultor em segurança e empresário responsável em trazer a inovação para PE, Edoardo Costa.

"Quando abrimos o chamado no 190, temos prioridade de atendimento pois estamos visualizando a ocorrência em tempo real, configurando flagrante. Não temos poder de polícia para confrontar criminosos, fisicamente. Porém, as maiores prioridades do serviço são auxiliar de forma preventiva e investigativa, evitando crimes", completou o consultor.