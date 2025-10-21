Mulheres invadem condomínio de luxo no Grande Recife e furtam joias e arma; prejuízo passa de R$ 1 milhão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Dupla entrou em prédio de alto padrão na Zona Norte do Recife e furtou joias e arma de fogo. Polícia investiga como conseguiram acesso ao local

Câmeras de segurança registraram o momento em que duas mulheres invadiram um condomínio de luxo na Rua Marquês de Tamandaré, no bairro do Poço da Panela, Zona Norte do Recife.

A dupla chegou em um carro branco por volta do meio-dia, teve acesso liberado à portaria e entrou no prédio sem dificuldade. Pouco tempo depois, elas furtaram objetos avaliados em cerca de R$ 1 milhão.

Dinâmica do crime

As imagens mostram as suspeitas entrando no elevador e conversando com uma moradora que passeava com seu cachorro. Em seguida, elas descem no sétimo andar e permanecem dentro de um dos apartamentos por aproximadamente meia hora. Na saída, aparecem tranquilas, trocando mensagens no celular e compartilhando uma lata de cerveja antes de deixar o local.

O morador do apartamento, que não conhece as suspeitas, relatou à polícia que foram levadas uma pistola e várias joias, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão.

Investigação

A Polícia Civil investiga como as mulheres conseguiram entrar no condomínio. Informações preliminares apontam que o porteiro titular estava em horário de almoço e teria sido substituído por outro funcionário, que pode ter sido convencido pelas suspeitas a liberar o acesso.

As imagens do circuito interno de segurança estão sendo analisadas para identificar as responsáveis e esclarecer se houve participação de alguém de dentro do prédio.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Saiba como se inscrever na newsletter JC

