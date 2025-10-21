fechar
Mulheres invadem condomínio de luxo no Grande Recife e furtam joias e arma; prejuízo passa de R$ 1 milhão

Dupla entrou em prédio de alto padrão na Zona Norte do Recife e furtou joias e arma de fogo. Polícia investiga como conseguiram acesso ao local

Por TV Jornal Publicado em 21/10/2025 às 12:09
Câmeras de segurança registraram o momento em que duas mulheres invadiram um condomínio de luxo na Rua Marquês de Tamandaré, no bairro do Poço da Panela, Zona Norte do Recife.

A dupla chegou em um carro branco por volta do meio-dia, teve acesso liberado à portaria e entrou no prédio sem dificuldade. Pouco tempo depois, elas furtaram objetos avaliados em cerca de R$ 1 milhão.

Dinâmica do crime

As imagens mostram as suspeitas entrando no elevador e conversando com uma moradora que passeava com seu cachorro. Em seguida, elas descem no sétimo andar e permanecem dentro de um dos apartamentos por aproximadamente meia hora. Na saída, aparecem tranquilas, trocando mensagens no celular e compartilhando uma lata de cerveja antes de deixar o local.

O morador do apartamento, que não conhece as suspeitas, relatou à polícia que foram levadas uma pistola e várias joias, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão.

Investigação

A Polícia Civil investiga como as mulheres conseguiram entrar no condomínio. Informações preliminares apontam que o porteiro titular estava em horário de almoço e teria sido substituído por outro funcionário, que pode ter sido convencido pelas suspeitas a liberar o acesso.

As imagens do circuito interno de segurança estão sendo analisadas para identificar as responsáveis e esclarecer se houve participação de alguém de dentro do prédio.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

