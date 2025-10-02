Atualização da SDS indica que Pernambuco não está há 17 meses seguidos com queda nas mortes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dois dos 17 meses citados pelo governo estadual apresentaram índice "zero" de redução dos crimes, ou seja, houve quebra na sequência positiva

O governo de Pernambuco segue "comemorando" uma sequência de meses com redução no número de mortes violentas intencionais. Na noite dessa quarta-feira (1°), a gestão Raquel Lyra divulgou à imprensa que a queda ocorre há 17 meses consecutivos. Mas, matematicamente, esse ciclo foi quebrado duas vezes no período em questão.

Uma atualização divulgada no site da Secretaria de Defesa Social (SDS), responsável pelos dados oficiais, mostra que em junho de 2025 não houve redução na quantidade de mortes. Ao todo, 254 pessoas foram assassinadas. Exatamente o mesmo número registrado no mesmo período do ano anterior.

Especialistas em segurança pública ouvidos pela coluna reforçaram que a gestão estadual não pode considerar que houve queda quando a variação é igual a zero.

"O que houve foi um 'não aumento'. Mas redução quando o número é igual não existe", pontuou a cientista social Edna Jatobá, coordenadora do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares (Gajop).

"Neste caso não teve diminuição no mês de junho de 2025 em comparação com junho de 2024", afirmou o pesquisador, consultor e especialista em Governança, Estratégias e Sistemas de Segurança Pública Armando Nascimento, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

O mês de junho de 2025 não foi o único que apresentou resultado "zero", após atualizações. Em outubro de 2024, o Estado não teve redução na quantidade de mortes. Foram 274 pessoas assassinadas naquele mês - mesmo número de outubro de 2023.

Na visão política do governo estadual, porém, a variação "zero" é considerada como a manutenção da sequência de redução, iniciada em maio de 2024.

É importante destacar que a atualização das estatísticas de mortes violentas intencionais, após meses ou até anos, é natural e faz parte da rotina da segurança pública. Isso ocorre porque, em alguns casos, a investigação descobre que casos classificados como "a esclarecer" se tratam, na verdade, de homicídios ou feminicídios, por exemplo.

Nas mortes violentas intencionais estão incluídos os homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios, lesão corporal seguida de morte e óbitos decorrentes de intervenções das forças de segurança.

QUEDA DA VIOLÊNCIA EM SETEMBRO

Segundo nota do governo estadual, dados compilados preliminarmente pela SDS apontam que, em setembro de 2025, foram registradas 226 mortes, sendo 35 casos a menos do que no mesmo mês de 2024. A queda foi de 13,4%, mas esse resultado deve variar até o dia 15, quando os números são consolidados.

Quanto aos Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs), até o momento foram contabilizados 2.721 roubos no último mês, ante 3.524 em setembro de 2024. A redução foi de 23%.