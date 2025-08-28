Chacina de Camaragibe: 2 anos depois, PMs acusados seguem soltos e sem data para julgamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Polícia Civil e MPPE concluíram 3 inquéritos, mas ainda falta um. Sequência de assassinatos ocorreu em setembro de 2023, após mortes de 2 militares

Clique aqui e escute a matéria

Prestes a completar dois anos, a sequência de assassinatos que ficou conhecida nacionalmente como a Chacina de Camaragibe ainda não teve um desfecho. Três inquéritos foram concluídos, mas ainda falta um. Além disso, 12 policiais militares acusados pelos crimes estão em liberdade, sem data para serem julgados.



A chacina teve início na noite de 14 de setembro de 2023, quando o soldado Eduardo Roque Barbosa de Santana, 33, e o cabo Rodolfo José da Silva, 38, foram acionados para o bairro de Tabatinga, em Camaragibe, no Grande Recife, onde houve uma denúncia de disparos de arma de fogo.

Ao chegarem no local, houve uma troca de tiros com o vigilante Alex da Silva Barbosa, 33. Os militares morreram. Uma vizinha do atirador, Ana Letícia Carias, que estava grávida, também foi vítima de bala perdida. Ela faleceu semanas depois, mas a bebê sobreviveu. A investigação apontou que Alex foi o autor do tiro.

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil concluíram que, a partir das mortes dos militares, uma verdadeira caçada ao atirador teve início, mobilizando policiais de vários batalhões do Grande Recife. Uma "operação vingança", como foi classificada pelos investigadores.

Horas depois, na madrugada de 15 de setembro, os três irmãos de Alex, Ágata Ayanne da Silva, 30, Amerson Juliano da Silva e Apuynã Lucas da Silva, ambos de 25, foram assassinados. O crime chegou a ser transmitido ao vivo por uma live feita por Ágata.

Os corpos da mãe de Alex, Maria José Pereira da Silva, e da esposa dele, Maria Nathalia Campelo do Nascimento, foram encontrados em Paudalho, município vizinho, pela manhã.

Diálogos entre os PMs obtidos por meio da análise dos celulares mostram que eles comemoraram as mortes de familiares do vigilante. "Tô feliz, tem que ser assim", disse uma das mensagens.

Alex, em nova troca de tiros com PMs, também morreu em Camaragibe. Esse inquérito foi arquivado, após a conclusão de que houve legítima defesa.

INVESTIGAÇÃO IDENTIFICOU 12 MILITARES

A primeira denúncia enviada pelo MPPE à Justiça apontou 12 militares como os responsáveis pelas mortes dos três irmãos de Alex.

Viraram réus e foram afastados das funções públicas Fábio Roberto Rufino da Silva, comandante do 20º Batalhão da PM na época; o tenente-coronel Marcos Túlio Gonçalves Martins Pacheco, que ocupava o segundo posto de comando da inteligência da PM; o 1º tenente João Thiago Aureliano Pedrosa Soares, o soldado Diego Galdino Gomes, a cabo Janecleia Izabel Barbosa da Silva, o 2º sargento Eduardo de Araújo Silva e o 3º sargento Cesar Augusto da Silva Roseno.

Além deles, viraram réus e foram presos em dezembro de 2023 os soldado Paulo Henrique Ferreira Dias, Leilane Barbosa Albuquerque, Emanuel de Souza Rocha Júnior e os cabos Dorival Alves Cabral Filho e Fábio Júnior de Oliveira Borba.

Todos negam as acusações. Em entrevista exclusiva ao JC, em março do ano passado, Fábio Rufino, apontado como um dos responsáveis por liderar a caçada violenta a Alex, rebateu as acusações. "Eu não passei nenhuma mensagem, nem informação a respeito do que tinha acontecido [para os policiais]. Verdade irá chegar."

Ágata Ayanne da Silva, 30, Amerson Juliano da Silva e Apuynã Lucas da Silva, ambos de 25,foram mortos por policiais militares - REPRODUÇÃO

Em 26 de março deste ano, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) concedeu a liberdade aos cinco militares. Na sessão, a defesa de um deles argumentou que outros sete réus, com as mesmas acusações, estavam em soltos. E que o mesmo tratamento deveria ser dado a todos, independente de patentes, visto que a denúncia do MPPE não diferencia a atuação de cada um.

PROCESSOS ESTÃO EM FASE DE AUDIÊNCIAS

Na ação penal, os 12 militares respondem pelo crime triplo homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e sem chance de defesa das vítimas). Atualmente, segundo o TJPE, o processo está em fase de audiências de instrução e julgamento.

Na última sexta-feira (22), foram ouvidas três testemunhas de defesa. O interrogatório dos réus foi marcado para 2 de outubro, às 9h, no Fórum de Camaragibe. A imprensa não tem autorização para acompanhar.

Encerrada essa fase, os autos processuais seguem para vistas do MPPE. Depois, caberá às defesas dos acusados apresentarem as alegações finais no prazo de cinco dias. Na sequência, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Camaragibe decidirá se os réus serão levados a júri popular.

Os mesmos PMs respondem pelo crime de tortura na Vara de Justiça Militar. Essa ação diz respeito à investigação de violência sofrida por uma cunhada de Alex e por um motorista de aplicativo que a levava para casa, no bairro de Tabatinga, na noite dos crimes. Eles teriam ameaçados, sob violência física e mental, a passar informações sobre o paradeiro do atirador.

Uma audiência está marcada para 16 de dezembro, quando testemunhas de acusação serão ouvidas.

Em paralelo, os PMs respondem a processos administrativos disciplinares da Corregedoria da Secretaria de Defesa Social (SDS).

INVESTIGAÇÃO AINDA SEM CONCLUSÃO

Corpos de Maria José Pereira da Silva e Maria Nathalia Campelo do Nascimento, mãe e esposa de Alex da Silva Barbosa, respectivamente, foram encontrados em Paudalho, cidade vizinha a Camaragibe - REPRODUÇÃO

A Polícia Civil e o MPPE ainda precisam esclarecer o último inquérito, que apura a autoria das mortes da mãe e da esposa de Alex.

Em março deste ano, uma operação cumpriu sete mandados de busca e apreensão domiciliar contra policiais militares suspeitos de participação no crime.

Os mandados foram cumpridos nos municípios de Camaragibe e São Lourenço da Mata, ambos localizados no Grande Recife, e em Maragogi, Alagoas. O material apreendido foi encaminhado para a sede do GOE.

Em nota, a Polícia Civil informou apenas que inquérito está em "fase de conclusão".