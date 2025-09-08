Governo de PE entrega pacote de equipamentos para tropas; Raquel Lyra diz que câmeras corporais chegam em seis meses

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cerimônia realizada no Palácio do Campo das Princesas marcou a entrega de dois caminhões de armamento, em investimento de R$ 15 milhões

Em cerimônia realizada no Palácio do Campo das Princesas, nesta segunda-feira (8), o Governo de Pernambuco realizou a entrega de um pacote de investimentos para as forças de segurança, que chegam a R$ 15 milhões.

Ao todo, foram entregues dois caminhões de armamento para as tropas estaduais, com 5.923 pistolas Glock calibre 9 milímetros, 6.700 algemas, 18 drones, 217 tablets e um veículo de transporte de cães para operações da Polícia Civil.

“Estamos entregando equipamentos com tecnologia e armamentos de alta precisão, para que a gente garanta mais segurança pública no Estado", disse a governadora Raquel Lyra.

"Passou o tempo em que as forças de segurança recebiam os equipamentos que não eram atualizados, o que não garantia a melhor precisão nem execução das tarefas policiais. Os novos equipamentos permitem que o policial proteja a sociedade, mas volte para casa com segurança, além de garantir não só o combate à criminalidade, mas também as investigações necessárias”, complementou.

O comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), coronel Ivanildo Torres, apontou que os equipamentos adquiridos são de "última geração".

"Hoje fazemos história com o recebimento desse material, que é de última geração. Tratamos aqui de pistolas do tipo Glock e armas curtas de utilização individual por todo o nosso efetivo. Também recebemos drones com câmera termal, que são fundamentais para o rastreamento de indivíduos em matas e área de caatinga no dia, mas especialmente à noite", disse o comandante-geral.

Câmeras corporais chegam em seis meses, diz governadora

Durante o evento, a governadora Raquel Lyra garantiu que as tropas estaduais vão receber câmeras corporais em seis meses, em parceria com o governo Lula, mas ressaltou que o material "já deveria ter chegado".

De acordo com a chefe do Executivo estadual, 1.300 câmeras foram compradas pelo governo federal, por meio do Ministério de Justiça e Segurança Pública (MJSP), e serão direcionadas aos estados.

“A gente tem um batalhão de polícia utilizando e tem câmeras para chegarem, adquiridas pelo Governo Federal que serão doadas aos estados. Pernambuco foi signatário e também vai receber. Já deveria ter sido entregue, mas em seis meses chegam”, adiantou.

Até o momento, em Pernambuco, apenas o 17º Batalhão, que fica localizado no município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, possui câmeras próprias. No entanto, os equipamentos tem problemas recorrentes, reconhecidos pela gestão estadual.

