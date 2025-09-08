Flávio Ricco: Show de bola – Debora Bloch é craque, dentro e fora da novela

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em "Vale Tudo", houve, quando ainda nem tinha estreado, quem não concordasse com a escolha de Débora Bloch para o papel de Odete Roitman

Clique aqui e escute a matéria

É bem curioso como as novelas, e todo o universo que as cercam, na grande maioria das vezes só precisam de um tempo para levar as pessoas a se envolverem e mudarem as opiniões formadas e defendidas no começo.

Nada como um capítulo atrás do outro.

Em “Vale Tudo”, houve, quando ainda nem tinha estreado, quem não concordasse com a escolha de Débora Bloch para o papel de Odete Roitman. Mesmo no ar, imagine!, existiram algumas críticas à sua interpretação.

Mas o tempo... Ah, o tempo! Hoje, há certeza: ninguém, a não ser Beatriz Segall e ela, Débora, tinham medidas tão perfeitas e ideais para a personagem. Se para cada mergulho é um flash, para cada cena, um show.

Show que ela também resolveu, via Instagram, estender à cobertura dos bastidores das gravações, com seus posts divertidos, vídeos dos companheiros de elenco e até alguns memes, por que não?

Débora mostra, de graça e sem dever nada a ninguém, que tem talento de sobra pra vilania... e pro bom humor!

Resultado? 1,3 milhão de seguidores se divertem com os seus conteúdos, podendo enxergar a diferença das coisas: nos estúdios, ela é veneno na veia; nas redes, puro carisma.

TV Tudo

Nova série

“Entre Fãs com Tiago Abravanel” é a nova série documental da HBO Max, que começa a ser gravada nesta segunda-feira, sob direção de Fabio Ock, mas ainda sem estreia definida.

Em cada episódio, o artista viaja pelo Brasil em busca de fãs apaixonados por diferentes universos, como super-heróis, futebol, universo medieval, entre outros, mostrando como esse sentimento transforma vidas.

Arre!

O estúdio da rádio Bandeirantes, em São Paulo, será totalmente reformado. Nada de tapinha de tinta.

Será ampliado, com equipamentos novos e tecnologia de ponta. O ambiente também promete oferecer mais conforto e eficiência para a sua equipe.

Posso perguntar?

Será que as TVs abertas, no geralzão mesmo, vão continuar assistindo ao surgimento e desenvolvimento das outras mídias?

Ninguém vai fazer nada?

Não por acaso

É curioso como uma boa maioria dos responsáveis por essas TVs ainda não enxergaram ou tem dificuldades de aceitar que as crianças, hoje, já nascem com o celular nas mãos.

Este, vale informar, seria o público de amanhã. Seria, no tempo do verbo, porque não será se essa ficha não cair a tempo.

Comodismo puro

A TV aberta aceitou, como continua aceitando passivamente, as restrições à propaganda infantil, como se esta fosse a única e principal razão para esquecer definitivamente a existência desse público.

A conta vai chegar. Se é que já não está chegando.

Caminho sem volta

Não por acaso essa migração de grandões, como a Globo, para o digital, com esporte, jornalismo e, em breve, otras cositas más.

Por enquanto, o berço pode até alguma coisa de esplendido, mas amanhã não terá mais nada. Vale o aviso.

Premiação

No dia 23, às 19h, na Áudio, em São Paulo, acontece mais um Prêmio Jovem Brasileiro, com apoio do Grupo Band e apresentação da Blogueirinha.

A lista oficial de vencedores teve votação recorde e consagrou como Melhor Atriz: Maísa; Melhor Apresentador/Apresentadora: Luciano Huck e Virgínia Fonseca; Cantor / Zé Felipe, entre muitos outros.

Gravações no fim

As gravações de “O Senhor e a Serva”, série com Dudu Pelizzari e Nathalia Florentino, serão encerradas nesta semana. Estreia dia 30 no UniverVideo e depois na Record.

Passada em Roma, em vários momentos lembra a franquia “Gladiador”.

Cuidados

Diante dos ocorridos com Juliana Oliveira, ex-“The Noite”, Vicente Varella, do Comercial, e Marluce Cavalcante, o SBT resolveu usar de certas precauções.

A partir desta semana, o pessoal do compliance terá reuniões com as produções dos programas. “A Praça”, por exemplo, será na quinta-feira.

A propósito

Nada que deva ser um grande problema ou se transformar em novela, mas os contratos do Carlos Alberto de Nóbrega e do seu filho, Marcelo de Nóbrega, diretor da “Praça”, terminam em novembro.

Considerando o que Silvio Santos sempre disse e repetiu, “aí ninguém mexe”.

Primeiro da Clau

Claudete Troiano, como ela mesma, fez uma participação muito especial em "Papagaios", vencedor de quatro prêmios Kikitos no 53º Festival de Cinema de Gramado.

Em seu primeiro filme, Claudete contracena com Gero Camilo e diz que curtiu bastante essa inesperada homenagem.

Bate – Rebate

· As primeiras gravações do “The Voice Brasil”, na semana passada, surpreenderam a todos pela alta qualidade...

· ... E pode também se incluir por aí a montagem do estúdio. Tem tudo para se tornar o produto do ano no SBT/Disney+.

· Parece que estão a caminho mudanças no escritório da Globo em Nova York...

· ... A ideia, além de reformar e modernizar, dizem, é sacudir.

· Se “Dona de Mim”, a novela da Globo, já não tivesse outras virtudes, já valeria ser vista pela Suely Franco...

· ... A valorização que ela dá a todas as cenas da Rosa é uma coisa meio impressionante...

· ... Talento não tem idade, nem de um lado e nem de outro...

· Por exemplo: com apenas 17 anos, a atriz Raphaela Alvittos teve o roteiro do longa “O Amor Vazou” aprovado para captação pela Ancine...

· ... Rapha, vencedora do “Super Chefinhos” na Globo, contou com a supervisão de Ana Maria Moretzsohn para escrever uma história para adolescentes.

· O produtor-executivo Gui Vieira, pela produtora Farra, prepara o lançamento do formato “Truco Masters”, ao vivo, no YouTube...

· ... Um projeto que começa dia 25 de outubro e promete transformar o tradicional jogo de cartas em espetáculo.

C´est fini

Nesta semana, a Globo vai mostrar para as equipes de “Dona de Mim” os resultados apurados nos novos encontros do Grupo de Discussão.

A expectativa aponta para dados positivos, mas sempre é bom aguardar.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!