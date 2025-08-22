fechar
Mais 2.285 novos policiais militares devem ir às ruas no primeiro semestre de 2026

Nova turma do Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP) da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) vai iniciar o treinamento no dia 8 de setembro

22/08/2025
A segunda turma - chamada de T2 - com os alunos matriculados para o Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP) se apresentará para o início do treinamento no dia 08 de setembro, às 8h, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

O Governo de Pernambuco havia anunciado em junho a convocação dos 2.285 aprovados no último concurso público da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), que vão participar da formação.

O comunicado oficial foi publicado no site da organizadora do concurso, AOCP (www.institutoaocp.org.br), com todas as instruções de vestimentas.

Os futuros soldados passarão por sete meses de treinamento com aulas práticas e teóricas, para então começarem a atuar na segurança pública do Estado. A expectativa é que eles estejam nas ruas de todo estado já no primeiro semestre do próximo ano.

“Com a chegada de 7 mil novos policiais até 2026 e os investimentos que a governadora Raquel Lyra vem realizando em todas as regiões do Estado, estamos fortalecendo a segurança da população, ampliando a presença das forças policiais nas ruas e garantindo melhores condições de trabalho para o nosso efetivo”, declarou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

A primeira turma do concurso finalizou com 2.299 policiais militares formados, no último dia 12 de agosto, com o efetivo já atuando nas ruas da Região Metropolitana do Recife.

