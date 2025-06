Governo de Pernambuco convoca mais 2.400 aprovados no concurso da Polícia Militar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Governo de Pernambuco anunciou, no final da tarde desta sexta-feira (24), a convocação de mais 2.400 candidatos aprovados no último concurso público para a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). A chamada se refere à etapa de matrícula no curso de formação, um dos últimos passos antes da posse definitiva dos novos soldados.

O anúncio foi feito através das redes sociais oficiais do governo estadual. O edital de convocação está disponível através do site www.institutoaocp.org.br.

"Atenção, futuros soldados! O Governo de Pernambuco está convocando mais 2.400 aprovados no concurso da PMPE para a matrícula", diz a publicação oficial, que estampa a imagem de um policial militar com o brasão do estado.

Os candidatos convocados devem ficar atentos às orientações para preenchimento da Ficha de Informação do Candidato (FIC), que poderá ser acessada a partir de 07 de julho em www.fic.pm.pe.gov.br/login.