Flávio Ricco: Band ainda não tem uma decisão sobre seus problemas

Podemos assegurar, inclusive, que são amplas e bem propícias as possiblidades de Pamela Lucciola ser efetivada no "Melhor da Tarde"

No futebol, diria-se, a Band só está tocando de lado… E, de fato, neste momento é mais ou menos isso o que vem acontecendo, considerando as circunstâncias e necessidade de melhores estudos.

O ímpeto inicial, demonstrado na saída da Cátia Fonseca, aos poucos tomou contornos mais moderados e, hoje, verifica-se, já não existe tanta pressa em buscar uma nova apresentadora para o “Melhor da Tarde”.

Podemos assegurar, inclusive, que são amplas e bem propícias as possiblidades de Pamela Lucciola ser efetivada no posto.

Por outro lado, também não há, até agora, nenhuma novidade sobre o caso Otaviano Costa em relação ao “Melhor da Noite”.

A sua permanência, depois de ele ter decidido sair, foi acertada, mas ainda não existe qualquer decisão em torno das modificações que o programa, inevitavelmente, será obrigado a sofrer.

E outra questão: com a Pamela, à tarde, quem substituirá o Otaviano nos seus impedimentos?

Perguntas, ainda, sem respostas, mas que a direção da casa trabalha para, o mais rapidamente possível, resolver tudo da melhor maneira possível.

TV Tudo

Assim, assim

Sobre Galvão Bueno conversar com a Record ou Record com Galvão Bueno, uma história que ganhou o noticiário e devidas proporções, nos levam a entender que tem coisa.

Ou, sendo o caso, como de fato deveria ser, as partes envolvidas, considerando os desrespeitos cometidos, se pronunciassem a respeito.

Situação de momento

Com o “Aqui Agora” no prego, nem aqui e nem agora, sem outras alternativas, o SBT deve seguir indefinidamente com o “Tá na Hora”.

Aproveitando-se, inclusive, da sempre correta postura da Dani Brandi na sua apresentação.

Imagem de Dani Brandi - Divulgação

Cobertura

A Globo News está com uma cobertura bem intensa da guerra Israel x Irã, com informações em tempo real e a repercussão em todo o mundo.

Pior é que até nisso observa-se a sempre danosa disseminação de fake news na internet, como constatou a própria reportagem da GN.

Primeiros toques

Daniel Ortiz, de contrato renovado com a Globo, começou a trabalhar na sinopse de sua próxima novela das sete.

Nada muito além do que isso, nem mesmo lugar na fila do horário.

Série bíblica

Isa Salmen renovou contrato com a Record para fazer a série “O Senhor e a Serva”, spin-off de “Paulo, O Apóstolo”, no papel de Fortuna.

Serão 10 episódios, com Nathalia Florentino e Dudu Pelizzari como protagonistas.

Imagem de Isa Salmen - Crédito: arquivo pessoal

Quase lá

Faltam só alguns pequenos detalhes para poder bater o martelo.

O campeonato italiano está muito próximo de um acordo com a ESPN.

Planos de crescimento

Ainda no campo esportivo, vale observar os próximos passos da RomárioTV.

Ao que se informa, e já existe um certo movimento acontecendo, o desejo é entrar firma na disputa de alguns eventos esportivos.

Trilha das seis

Jeniffer Nascimento, atriz e cantora, está prestes a viver sua primeira protagonista na Globo, em “Êta Mundo Melhor!”, com estreia dia 30.

Aliás, são enormes as possibilidades de a intérprete da personagem Dita se destacar na trilha sonora da novela. Roberta Miranda, Chitãozinho e Xororó e Zezé Di Camargo e Luciano também estão cotados para a trilha.

Vale acrescentar

Sobre o reality “Namoro na Cozinha”, falado por aqui, que o SBT gravou fora das suas dependências, convém salientar que a primeira temporada já está totalmente pronta.

Só faltar decidir a partir de quando irá ao ar.

Bem avaliada

Após fazer “Desalma” no Globoplay, Anna Melo fechou com a parceria Seriella-Record para viver Gabriela, a protagonista feminina de “Paulo, O Apóstolo”, em cartaz no UniverVideo.

A avaliação interna foi bem satisfatória, a ponto de a atriz já ter acertada sua permanência na casa, com vistas a próximos trabalhos.

Imagem de Anna Melo - Divulgação

Bate – Rebate

Sérgio Aguiar, fora da Record, ainda não tem nada conversado sobre o futuro...

... Oficialmente, dizem, ele tem se preocupado em apenas avaliar diferentes cenários.

O ator e roteirista Flávio de Souza, sempre lembrado por trabalhos como “Sai de Baixo” e “Mundo da Lua”, vai estar domingo no “Persona” da Cultura...

... Curioso é que o Flávio, em contato com este espaço, disse que não assiste TV. Interessante isso... Dá margem a diversas interpretações.

Na Times Brasil CNBC, Erick Klein é o novo titular do “Agora”...

... Por sua vez, Paula Monteiro, ainda em tratamento de um problema nos olhos, em breve, vai integrar um novo projeto na Times, ao lado de Camila Farani.

A HBO Max anunciou o desenvolvimento da série “Maníaco do Trianon”, com direção de Susanna Lira...

... Baseada no histórico do serial killer Fortunato Botton Neto, um garoto de programa, que atuava no Parque Tenente Siqueira Campos.

No mínimo, estranho, a CNN Brasil disparar demissões exatamente no instante de uma cobertura de guerra...

... Que reestruturação é essa?

C´est fini

O contrato por obra certa permite coisas que, um pouquinho antes, nem sequer eram imaginadas fora da Globo.

Entre os exemplos, “Fúria”, nova série da Netflix sobre MMA, terá nomes como Eduardo Moscovis, Claudia Raia, Alice Carvalho, Fabio Lago e Bianca Comparato. Vinicius Neri, estreante, é o protagonista.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!