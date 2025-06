Flávio Ricco: Guerreiros do Sol mostra a força da Globo na produção de novelas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Confira na coluna desta quinta-feira

Os primeiros capítulos da novela “Guerreiros do Sol” só reforçam que, quando quer, a Globo é simplesmente imbatível. Não tem pra ninguém e sabe como fazer, tanto para o streaming como TV aberta.

A obra escrita por George Moura e Sérgio Goldenberg, sob a direção de Rogério Gomes, fala com imagens, fala com boas atuações e mostra todo um cuidado na escolha de locações e cenários.

Neste espaço, sempre é colocado um alerta, o risco de queimar a língua, ao se fazer rasgados elogios a um conteúdo ainda no seu início de exibição, porém, “Guerreiros” causa a melhor das impressões.

A trama coloca o assinante no universo do cangaço para contar uma história de amor e resistência no sertão nordestino das décadas de 1920 e 1930.

Para quem ainda não viu, a história acompanha Rosa (Isadora Cruz) e Josué (Thomás Aquino), dois sertanejos que se apaixonam intensamente. No entanto, há um outro homem interessado na jovem, o poderoso coronel Elói, papel de José de Abreu, um viúvo rico e poderoso da cidade de Santa Cruz.

Isso provoca uma tragédia que muda o destino de todos, principalmente o de Josué e seus irmãos Milagre (Ítalo Martins), Sabiá (Vitor Sampaio) e Arduíno (Irandhir Santos).

Eles se juntam ao bando do cangaceiro Miguel Ignácio (Alexandre Nero) e migram para a vida do banditismo em busca de justiça.

José de Abreu e Alexandre Nero justificam – e muito – suas escalações.

TV Tudo

Situações diferentes - 1

De acordo com o estabelecido, Walcyr Carrasco escreveu os 30 primeiros capítulos de “Êta Mundo Melhor!”, a próxima das 18h na Globo, e já destinou a continuidade a Mauro Wilson.

Walcyr, a partir de agora, vai se dedicar a um novo trabalho para 21h.

Situações diferentes – 2

Amora Mautner, por sua vez, vai com a direção de “Êta Mundo Melhor!”, porque para ela será possível fazer as duas, a das 18h e toda a pré da próxima das 21h.

Uma situação que deve seguir desta forma nos próximos sete meses.

Imagem de Amora Mautner - Divulgação Globo

O que é a vida

“Força de Mulher”, produção turca da Record, desde o início da sua exibição, tem registrado números bem elevados de audiência.

Em se tratando da terceira temporada, em exibição, isso chega a ser uma surpresa, porque ao contrário das duas primeiras, esta é muito ruim. Uma enrolação só. A história terminou na segunda.

Pressão natural

Ainda assim, nos interiores da Record, entende-se como absolutamente normal e dentro do script, a pressão que novela turca vai jogar sobre “Paulo, o Apóstolo”, sua substituta.

No entanto, há a confiança que um trabalho de grande qualidade será colocado no ar.

Maior segredo

O SBT está gravando, fora da Anhanguera, um novo reality de culinária, que internamente leva o nome provisório de “Namoro na Cozinha”, mas com chance de virar definitivo.

A ideia, claro, é tentar aproximar amorosamente pessoas, por meio do forno e fogão. A apresentação é de Milene Pavorô e Carlos Bertolazzi.

No Alvo

Ainda do SBT, está bem acelerada a produção de “No Alvo”, versão 2025 do antigo “Advogado do Diabo”, com um convidado respondendo as mais diferentes perguntas.

Entre os que já gravaram, João Kleber, Geraldo Luís, Pablo Marçal, Leo Dias, Andressa Urach e Marcia Goldschmidt. Falta só definir a data de estreia.

Completando

Próximas gravações de “No Alvo”, e já há uma decisão sobre isso no SBT, só irão acontecer depois do programa no ar e saber qual será a reação do público.

A voz misteriosa, que faz as perguntas em off, atende pelo nome de Mazzei. E não é o Julinho.

Leitura

Ana Paula Araújo, uma das principais apresentadoras do jornalismo da Globo, convida para o lançamento de “Agressão – A Escalada da Violência Doméstica no Brasil”.

Dia 24, na Livraria da Vila do Shopping Morumbi, em São Paulo, e dia 30, na Travessa Leblon. As duas, às 19h.

Difícil

Como antecipado por aqui, Flávia Alessandra concluiu sua participação nas gravações de “Êta Mundo Melhor!”.

Sobre os rumores de que possa voltar, mais pra frente, à história, data hoje, isso é impossível. A Globo já tem outros projetos para a atriz.

Jornalismo

Mariana Godoy, nas férias de Christina Lemos, com a classe e elegância de sempre, está dividindo a bancada do “Jornal da Record” com Eduardo Ribeiro.

Dupla já com perfeito entrosamento, considerando os tempos do “Fala Brasil”.

Imagem de Mariana Godoy e Eduardo Ribeiro - Divulgação

Bate – Rebate

Fabio Porchat gravou o “Acerte ou Caia” na Record, devidamente liberado pela Globo...

... Aliás, uma reciprocidade: antes, Tom Cavalcante e Ticiane Pinheiro passaram em programas da Globo.

Na Globo, os resultados das transmissões do Mundial de Clubes são comemorados...

... Números de audiência bem elevados, também para a alegria dos seus anunciantes, na TV aberta e SporTV.

O futebol, em algumas situações, custa caro e nem sempre é jogado, principalmente aqui, com a qualidade que se espera, mas sempre oferece retornos bem generosos.

Agora, entre nós, sem que ninguém nos ouça: na TV de hoje, com a sua alta qualidade de imagem, bem que poderia não aceitar certas coisas...

... Por exemplo, “Chaves” e a novela “Por Amor”. Tecnicamente, são coisas de outros tempos.

SBT, neste domingo, vai fazer uma homenagem a Ivo Holanda, que está completando 90 anos...

... Ivo é o grande ídolo das pegadinhas. Figura histórica do “Topa Tudo por Dinheiro”.

C´est fini

O “Bom Dia & Cia.” continua deslocado na programação das manhãs do SBT. Não existe uma amarração de grade.

O ideal seria esperar até julho, férias escolares, para uma melhor noção de tudo e depois tomar uma decisão mais segura.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!