Orientação da cúpula da Polícia Rodoviária Federal para novos policiais gera críticas; entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em despacho oficial, diretor-executivo da corporação pede que novo efetivo não tenha contato com policiais que estão prestes a deixar o serviço

Um despacho oficial assinado pelo diretor-executivo da Polícia Rodoviária Federal, Alberto Raposo Neto, está causando críticas de membros da corporação e repúdio de entidades de classe. No documento, o gestor pede que a transição interna dos novos policiais ocorra com os profissionais que estão inseridos em ambiente operacional, e que aqueles que estão prestes a deixar o serviço ativo sejam evitados.

O documento é denominado "Plano de Ação – Recepção dos novos PRFs". Na justificativa, Alberto alegou que a participação dos mais antigos "não reflete o alinhamento com os valores e objetivos estratégicos da PRF". Em outro trecho, citou: "A cultura institucional preconiza justamente a integração dos novos policiais com aqueles que estão efetivamente inseridos no ambiente operacional".

O Sindicato dos Policiais Rodoviários do Estado da Bahia (SINPRF-BA) manifestou, em nota, "veemente repúdio às diretrizes contidas no Relatório de Ações para Recepção dos Alunos do CFP".

"Tal orientação é discriminatória, desrespeitosa e incompatível com os princípios da PRF, ao sugerir, de forma genérica e infundada, que esses policiais seriam vetores de 'práticas desalinhadas com o novo modelo institucional'", pontuou.

O Sindicato dos Policiais Federais em Pernambuco (SINPEF/PE) também divulgou nota de repúdio.

"É absolutamente lamentável que um documento oficial, emanado da alta administração de uma instituição centenária e respeitada como a Polícia Rodoviária Federal, recomende que servidores mais antigos, em processo de movimentação, evitem contato prolongado com os novos PRFs, com o suposto objetivo de impedir a transmissão de 'práticas desalinhadas com o novo modelo institucional'", afirmou.

"Essa orientação é inadmissível, injusta e ofensiva, pois insinua que servidores públicos — muitos com décadas de dedicação irrepreensível à PRF — seriam obstáculos à evolução da própria instituição. Tal postura revela um desconhecimento profundo da importância da experiência acumulada e atenta contra o espírito de união, respeito e coesão que deve reger todas as forças de segurança pública federais", disse outro trecho.

FORMATURA DOS NOVOS POLICIAIS

A Polícia Rodoviária Federal finalizou, na última segunda-feira (16), o Curso de Formação Policial 2025. A formatura dos mais de 600 novos profissionais ocorreu na Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal, em Florianópolis (SC).

Os formandos foram aprovados no concurso de 2021 e fazem parte da turma iniciada em março deste ano. Eles serão lotados em estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

As vagas estão vinculadas ao Plano Amazônia: Segurança e Soberania (Amas). Nele, a PRF atua para prevenir e combater os crimes contra o meio ambiente, como a extração ilegal de minério e madeira, proteção a terras indígenas, fauna e flora.