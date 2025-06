Instalação de câmeras de videomonitoramento atrasa em Pernambuco; SDS notifica empresa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A instalação de 2 mil câmeras de videomonitoramento nas ruas de Pernambuco está atrasada. Às vésperas de completar quatro meses da assinatura do contrato entre a empresa responsável, Teltex Tecnologia S/A, e o governo estadual, apenas 47 equipamentos estão em funcionamento - mesmo número confirmado no período do Carnaval.

Pelo cronograma do contrato, anunciado pela Secretaria de Defesa Social (SDS), pelo menos 200 câmeras de videomonitoramento deveriam estar em pleno funcionamento no prazo de 30 dias após a assinatura do contrato, que aconteceu em 17 de fevereiro. Mas isso não aconteceu.

Em entrevista à coluna Segurança, o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, reconheceu o atraso na instalação das câmeras e afirmou que a empresa responsável foi notificada para cumprir o cronograma previsto.

"A empresa ainda não concluiu a primeira ordem de serviço. Foi aberto um processo administrativo, com a notificação para que ela cumpra o prazo de acordo com o edital", afirmou.

O contrato com prazo de 60 meses prevê o pagamento de R$ R$ 122,9 milhões, com instalação e manutenção de câmeras digitais em todos os municípios da Região Metropolitana do Recife, além de cidades do Agreste e Sertão, incluindo Caruaru, Garanhuns, Santa Cruz do Capibaribe, Petrolina, Araripina e Cabrobó.

Os novos equipamentos integram tecnologia de Inteligência Artificial (IA) e reconhecimento de placas de veículos aos centros de gerenciamento. O pleno funcionamento de todo o sistema está previsto para agosto.

TELTEX CULPA NEOENERGIA



Procurada pela coluna, a Teltex declarou, em nota, que todos os equipamentos previstos foram entregues e instalados e que aguardam o "cronograma de energização sob responsabilidade da Neoenergia".

"É de pleno conhecimento da própria SDS e de todos os envolvidos no projeto que a ativação integral dos 200 pontos está condicionada à energização, cuja execução depende exclusivamente da Neoenergia, conforme cronograma que precisa ser estabelecido pela concessionária".

A empresa afirmou ainda que o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), para monitoramento das imagens, foi entregue no dia 6 de junho.

NEOENERGIA DIZ QUE AGUARDA TELTEX

Por outro lado, a Neoenergia Pernambuco deu outra versão para o atraso na instalação das câmeras. Em nota à coluna, afirmou que "está com suas equipes técnicas preparadas para realizar o serviço, aguardando apenas a conclusão, por parte da Teltex, das adequações necessárias de segurança nos postes onde os equipamentos serão instalados".



A concessionária reforçou que, "tão logo essas adequações sejam finalizadas, realizará as ligações conforme o previsto".

A Neoenergia reafirmou que mantém, desde fevereiro, contato permanente com a Teltex para viabilizar, da forma mais rápida, eficiente e segura, a ligação das câmeras de segurança.

HISTÓRICO

Em 1º de dezembro de 2023, as 358 câmeras de videomonitoramento do governo estadual foram desativadas das ruas.

A decisão foi tomada após o Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) cobrar a realização de uma nova licitação, sob o argumento de que, desde agosto de 2020, no governo Paulo Câmara, contratos vinham sendo "renovados" por meio de Termo de Ajuste de Contas (TAC), ou seja, sem licitação.

A empresa paulista Teltex Tecnologia S/A foi escolhida em pregão eletrônico em dezembro do ano passado. Mas uma concorrente, a Painel Multiserviços Ltda., apresentou ao TCE-PE um pedido de medida cautelar para suspensão do pregão, argumentando que havia irregularidades com a Teltex.

No começo deste ano, o conselheiro Carlos Neves, relator das contas da SDS em 2025, acompanhou um parecer do setor de auditoria, que apontou como improcedentes os argumentos da denúncia. Mesmo assim, decidiu instaurar uma auditoria especial para acompanhar a execução do contrato.