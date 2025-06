Policial penal e detento são presos após flagrante de maconha no Presídio de Igarassu

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

De acordo com a Seap, 165 gramas de droga foram encontradas com o preso, que culpou o profissional de segurança. Imagens comprovaram a entrega

Um policial penal e um detento foram presos, na manhã desta sexta-feira (13), após o flagrante de repasse de maconha no Presídio de Igarassu, no Grande Recife.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), policiais penais de plantão encontraram 165 gramas de substância análoga à maconha com um preso durante revista pessoal.

"Ao ser interrogado pela equipe de plantão, o detento declarou ter recebido o produto de um policial penal. De imediato, foram providenciadas as imagens internas de segurança que comprovaram a participação do servidor e do preso", informou, em nota, a secretaria.

O detento e o policial penal, que não tiveram nomes e idades divulgados, foram conduzidos da unidade prisional ao Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

A Seap disse que está instaurando procedimento disciplinar para responsabilização dos envolvidos.

A coluna solicitou à Polícia Civil mais detalhes sobre a prisão dos suspeitos e aguarda retorno.

Detentos do Presídio de Igarassu recebiam 'cardápio' de garotas de programa por WhatsApp; veja imagens

VÍDEO: Veja momento em que ex-secretário executivo recebe maços de dinheiro no Presídio de Igarassu Leia Também

PRESÍDIO DE IGARASSU É ALVO DE INVESTIGAÇÃO

A Polícia Federal segue com as investigações relacionadas ao forte esquema de corrupção no Presídio de Igarassu. Em 25 de fevereiro, uma operação prendeu o ex-diretor Charles Belarmino de Queiroz e mais sete policiais penais.

O grupo é suspeito de beneficiar presos, liberando a entrada de drogas, bebidas alcoólicas e até garotas de programa. Em troca, recebia pagamentos de propina - via PIX.

Em abril, na segunda fase da operação o alvo de mandado de prisão preventiva foi André de Araújo Albuquerque, ex-secretário executivo de Administração Penitenciária e Ressocialização.