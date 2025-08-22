Flávio Ricco: SBT soube tirar importante lição de todo o mal da pandemia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Flávio Ricco fala sobre a mudança que o SBT sofreu com a chegada da pandemia, e em como isso pode afetar positivamente o crescimento do canal

SBT soube tirar importante lição de todo o mal da pandemia

A pandemia se colocou com uma linha divisória na vida do SBT, considerando a sua posição no Ibope. Antes vice-líder, acabou perdendo essa colocação logo no início da doença, dada a fragilidade do seu jornalismo na ocasião.

Foi um momento em que todas as atenções, inevitavelmente, se voltaram para o que acontecia no mundo e na busca de maiores e melhores informações de um mal que nunca havia existido.

E foi aí que a Record, que sempre teve um jornalismo melhor e mais bem estruturado, passou voando para o segundo lugar, com os méritos de saber se manter nesta mesma posição até agora.

Vale observar, no entanto, que a lição serviu e foi convenientemente assimilada pela direção do SBT, se considerarmos o tanto que a sua grade diária noticiosamente veio a contar, além de promessas, como o “Jornal do SBT” e o “SBT Repórter” que, em breve, devem se incluir por aí.

Hoje, entre as duas, a quantidade de horas/dia dedicadas à informação é muito próxima, cerca de duas horas de diferença, ainda, a favor da Record.

Mas um fato dos mais significativos e uma indicação de que, em relação ao que antes quase não existia, hoje temos uma quantidade muito de acordo com o que uma emissora da TV aberta e da sua grandeza deve oferecer. Melhorou demais.

TV Tudo

Nesse embalo

A Record ainda não tem ninguém para o lugar do André Basbaum, agora na EBC e que ocupou a direção de Integração no Jornalismo.

No entanto, entrevistas estão sendo feitas e a preferência, sabe-se, é por alguém de Brasília.

Outra questão

Leandro Cipoloni, em meio a tantas mudanças internas e no próprio mercado, também teve especulada a sua saída da direção de jornalismo do SBT.

Mas não. Está seguro e firme, seguindo normalmente nas suas funções.

Título

A nova série médica da Globo/Globoplay, “Emergência 53”, teve como primeiro nome de trabalho “SAMU” - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Com certeza, o definitivo deu mais cara de série de TV. Trabalho da Conspiração Filmes, surge com a proposta de repetir o sucesso de “Sob Pressão”.

Fernanda Montenegro em gravação da série "Emergência 53" - Divulgação

Uma vergonha

A diferença entre o futebol jogado na Europa e o da América do Sul não se limita só à qualidade em campo.

É tão distante quanto a capacidade da Conmebol, ou falta dela, em relação a UEFA de organizar as suas competições. As bagunças e barbáries mostradas na Sul-Americana e Libertadores escancaram isso.

A definir

O SBT ainda não está garantido se haverá uma próxima edição do especial “Natal do Embaixador”, com Gusttavo Lima.

No entanto, tudo indica que não.

Epa! Epa! Epa!

Na rádio Bandeirantes tem meio mundo pedindo o boné.

Do esporte, Bruno Puzzovio, Gustavo Soler, Nina Galiotte e Felipe Melo já saíram. Do jornalismo, Maira Di Giaimo atendeu chamado da Nova Brasil FM. Cinco, ao mesmo tempo, parece bem significativo.

Em andamento

Rodrigo Alvarez grava os primeiros pilotos do “60 Minutos” na Band, contando com a participação da repórter Olívia Freitas.

A supervisão é de Sergio Gabriel. Estreia prevista para 2026.

Aquecimento

O Prime Video se prepara para anunciar a data de estreia da série “Tremembé”, sobre o presídio dos famosos.

Quem teve uma interpretação das mais elogiadas foi a atriz Bianca Comparato, escolhida para fazer Anna Carolina Jatobá.

Olhar

Sob o comando de Boninho, o “The Voice” sempre teve o cuidado de apostar em novos valores, mas, principalmente, reverenciar quem está há anos na estrada e influenciando tantos artistas.

Na Globo, experientes, Lulu Santos e Carlinhos Brown eram esses nomes. Agora, no SBT - Disney+, a escolha do Péricles é das mais festejadas.

Saldo positivo

Nos corredores da Band, em relação ao “Melhor da Tarde”, tem essa constatação: Leo Dias, pouco tempo no ar, já conquistou importantes resultados de audiência e emplacou convidados que só ele poderia trazer.

O programa fecha hoje sua primeira semana e tem uma entrevista exclusiva do Leo com Alexandre Pires.

Reportagem especial

Reinaldo Gottino será uma das atrações do próximo “Domingo Espetacular” na Record. Ele grava uma reportagem especial sobre um dos maiores problemas de segurança pública da atualidade: o roubo de celulares.

Reinaldo Gottino - Divulgação

Bate-Rebate

· O “Rede TV! News”, atualmente sob o comando de Amanda Klein, comemora 20 anos nesta sexta-feira.

· Amanhã, a atriz e cantora Mayana Neiva será uma das atrações do Festival de Inverno de Campina Grande, na Paraíba...

· ... Um evento que celebra 50 anos de história.

· Também neste sábado, 21h30, no “Planeta” da Times Brasil / CNBC, Carol Barcellos apresenta um trabalho realizado na Índia.

· A Fecomércio Goiás, dia 27, a partir das 20h, promove o lançamento do livro De Bem Com a Vida – A história da rádio Araguaia...

· ... Escrito por Iúri Rincon Godinho e idealizado por Téo José e Jonas Pires.

· E no dia 28, Priscila Lima, conhecida por trabalhos em “No Mundo da Luna” e “Brilhante FC”, estreia o espetáculo “Urubu”, no Centro Cultural Olido – Sala Paissandú, em São Paulo...

· ... A peça, com curta temporada gratuita, mergulha no mistério da vida e da morte “por meio de uma narrativa intensa, poética e repleta de camadas”, conta Priscila.

· O especial “Falas da Vida”, que a Globo marcou para 15 de outubro, dedicado ao Dia Internacional dos Direitos da Pessoa Idosa, sob o comando de Susana Vieira e Luiz Fernando Guimarães, terá muitos convidados especiais...

· ... E direito a uma homenagem a Roberto Marinho.

· A Livraria Leitura do Shopping Market Place-SP recebeu, no último dia 18, o lançamento de “Muitas Belezas”, da Colli Books, escrito por Daiana Garbin e a doutora Ana Clara Floresi...

· ... Entre os presentes, Tiago Leifert, marido de Daiana, Carla Vilhena, Fabiana Scaranzi, entre outros.

C´est fini

Não deu no bico: confirma-se informação antecipada pela coluna: em vez de 5 de setembro, como foi anteriormente planejado, o último capítulo de “A Caverna Encantada” será exibido no próximo dia 29.

Agora é oficial. Editores se encarregando dos trabalhos necessários.