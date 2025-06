Suspeito de matar companheira e incendiar a própria casa em Jaboatão é encontrado morto em cela do DHPP

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com informações da reportagem da TV Jornal

O suspeito de matar a companheira e depois atear fogo na própria casa, Pedro Henrique dos Santos Bezerra, foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira (20), na cela que estava detido no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

O homem, de 32 anos, havia sido preso nesta madrugada, no bairro dos Guararapes, em Jaboatão, na Grande Recife, após vizinhos sentirem o cheiro de fumaça vindo da residência do casal e acionarem a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Na chegada ao local, as autoridades policiais prenderam o suspeito em flagrante e o conduziram à sede do DHPP.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o preso - que possuía antecedentes criminais por homicídio, tráfico de drogas e roubo - aguardava na carceragem a audiência de custódia quando ocorreu o óbito. "Após uma tentativa de suicídio constatada pela equipe policial, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e realizou os procedimentos de reanimação, mas o detido não resistiu, vindo à óbito", disse em nota.

De acordo com informações obtidas pela reportagem da TV Jornal, Pedro Henrique dos Santos Bezerra teria usado a cueca para atentar contra a própria vida. No início da noite desta sexta, peritos do Instituto de Criminalística foram acionados e coletaram as primeiras informações do local onde o preso foi encontrado morto, com a cueca usada pelo preso sendo recolhida para investigação.

O Crime

Pedro Henrique dos Santos Bezerra foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Pernambuco, suspeito de matar a própria companheira, Gabriela Soares da Silva, também de 32 anos, que estava desaparecida há dois dias.

Segundo o perito criminal Betson Fernando, a vítima apresentava lesões nos membros inferiores e no tórax, além de sinais avançados de decomposição, indicando que a morte não aconteceu no dia do incêndio. “A perícia concluiu que o incêndio foi provocado de forma intencional. A vítima foi arrastada até a sala de estar, e há indícios claros de tentativa de ocultação do crime”, disse o perito.