Homem é preso por furto milionário em joalheria de shopping em Olinda

Investida aconteceu na madrugada de 1º de dezembro de 2024. Autor é suspeito de integrar grupo especializado no roubo de joias no País

Após mais de seis meses de investigações, a Polícia Civil conseguiu prender um homem suspeito de participação no furto milionário em uma joalheria localizada no Shopping Patteo, em Olinda, no Grande Recife. A prisão foi efetuada na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás, na quarta-feira (18).

As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Polícia de Roubos e Furtos. De acordo com a polícia, o suspeito preso e um comparsa permaneceram escondidos nos dutos do sistema de ar condicionado do shopping, acessando o local antes do fechamento, na noite de 30 de novembro de 2024.

Já na madrugada, sem movimentação, a dupla abriu um buraco na parede e invadiu a joalheria, onde foram subtraídas joias avaliadas em cerca de R$ 1 milhão.

Segundo a investigação, dupla permaneceu escondida nos dutos do sistema de ar condicionado do shopping e praticou o furto durante a madrugada - PCPE/DIVULGAÇÃO

Imagens de câmeras de segurança do shopping ajudaram na identificação da dupla.

A Polícia Civil informou, em nota à imprensa, que o preso e o comparsa possuem vasta ficha criminal por delitos semelhantes. Além disso, são naturais de Santo Antônio do Descoberto (GO).

"A cidade é conhecida por ser origem de criminosos especializados em furtos a joalherias de alto padrão, geralmente praticados durante a madrugada, com atuação interestadual. Estima-se que, entre os anos de 2019 e 2025, o grupo tenha causado um prejuízo acumulado de R$ 26 milhões ao comércio de joias no Brasil", disse o texto da Polícia Civil.

As investigações continuam para capturar o segundo envolvido. Os nomes e idades dos suspeitos não foram divulgados.