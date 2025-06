Violência armada: 9 crianças foram baleadas no Grande Recife em menos de seis meses

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Caso mais recente foi de Gustavo Daniel Seara dos Santos, 5, atingido nos braços do pai na Bomba do Hemetério, no Recife. Ele está em estado grave

Inocentes seguem entrando para as estatísticas da violência armada no Grande Recife. Somente em 2025, nove crianças foram baleadas - duas delas morreram. O caso mais recente foi de Gustavo Daniel Seara dos Santos, de 5 anos, atingido nos braços do pai na Bomba do Hemetério, Zona Norte do Recife. O menino segue internado em estado grave no Hospital da Restauração.

"Pernambuco se destaca negativamente como um dos estados com maior vitimização de adolescentes pela violência armada entre aqueles monitorados pelo Instituto Fogo Cruzado. Já é um cenário inaceitável do ponto de vista da valorização da vida. Em 2025, observa-se um aumento preocupante no número de crianças baleadas, muitas delas atingidas por balas perdidas", pontuou Ana Maria Franca, coordenadora do Instituto Fogo Cruzado no Estado.

Além do Grande Recife, a entidade monitora a violência armada nas regiões metropolitanas de Salvador (BA), Belém (PA) e Rio de Janeiro.

Na avaliação de Ana Maria Franca, faltam em Pernambuco políticas públicas voltadas à proteção de crianças e adolescentes.

"É alarmante o número de crianças que, embora não sejam fisicamente feridas, presenciam cenas traumáticas, como o assassinato de familiares, o que deixa marcas profundas tanto psicológicas quanto, cada vez mais, físicas. Diante desse cenário, é urgente a implementação de políticas públicas integradas que priorizem a proteção da infância e adolescência, incluindo ações de prevenção à violência e apoio psicossocial às vítimas", completou.

POLÍCIA APURA CRIME NA BOMBA DO HEMETÉRIO

Gustavo foi atingido por bala perdida na noite da última quarta-feira (19), enquanto aguardava o fim do expediente de trabalho da mãe. Um carro de cor preta e uma moto se aproximaram dos dois e dispararam os tiros.

Inicialmente, Gustavo foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, mas precisou ser transferido para a Restauração, no Derby, devido à gravidade dos ferimentos.

A Polícia Militar informou que, após os tiros, viaturas foram acionadas ao local. Nenhum suspeito do crime foi preso. As investigações, sob sigilo, estão sendo conduzidas pela 5ª Delegacia de Polícia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

CAMPANHA PARA DOAÇÃO DE SANGUE

Gustavo segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e precisa de doação de sangue de qualquer tipo. Os voluntários podem se dirigir ao Hemope, localizado na Rua Joaquim Nabuco, n° 171, bairro das Graças.