Doce engano ou aliado real? Saiba mais sobre a eficácia dos suplementos em novos formatos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Onda crescente do consumo de suplementos em forma de sachê tem chamado a atenção nas redes sociais. Nutricionista esclarece dúvidas

Clique aqui e escute a matéria

Com a crescente onda de cuidados com o corpo, pessoas têm adotado hábitos saudáveis de forma consistente para melhorar a qualidade de vida e prevenir doenças. Uma das medidas cada vez mais comuns é o consumo de suplementos que vão além do popular whey protein.

De acordo com a nutricionista Eliane Michele da Silva, do Hospital Jayme da Fonte, a eficiência do nutriente ofertado em suplementos é comprovada cientificamente. "Seja vitamina ou mineral, existe a modificação da fórmula de acordo com o objetivo do público-alvo", explica.

"A proteína é importantíssima na nossa dieta, pois desempenha diversas funções para formar, manter e construir os tecidos do corpo. A ingestão adequada mantém as defesas do nosso organismo. Elas são utilizadas na produção de enzimas e hormônios", exemplifica a especialista.

A nutricionista afirma que os sachês em pó, populares nas redes sociais, têm conquistado muita gente por terem um sabor mais agradável e por serem mais práticas. "Os pacientes podem levar as formulações na bolsa, por exemplo, em forma de gomas, pirulito etc. A praticidade é levada em conta mesmo."

Quando a suplementação é necessária?

A especialista explica que a ingestão de suplementos é recomendada quando o paciente não atinge os níveis adequados de vitaminas e minerais através da alimentação. Ela também elenca os principais sintomas dessa necessidade: fadiga, manchas nas unhas, unhas fracas (quebradiças), falta de disposição, falta de ânimo, queda de cabelo.

A nutricionista Eliane Michele, do Hospital Jayme da Fonte, comenta o uso de suplementação - Junior Souza/JC Imagem

Eliane ressalta que a suplementação mais eficaz será avaliada pelo profissional de saúde que acompanha o caso do paciente. "Ele decidirá qual forma proporcionará maior absorção e melhor aceitabilidade", pontua.

A especialista alerta, ainda, para o consumo excessivo de suplementos em forma de jujuba e gomas. "Por ser saboroso, o paciente pode achar que deve consumir mais e acaba causando uma toxicidade por sobrecarga - a depender da fórmula que foi manipulada. Por isso a importância do acompanhamento de um profissional habilitado."

Como escolher um suplemento de qualidade?

A diversidade de suplementos disponíveis facilita o acesso ao item, mas pode dificultar escolhas assertivas. Antes de tomar a decisão, Eliane recomenda buscar a orientação do nutricionista.

"O principal erro que as pessoas cometem ao usar suplementos é não procurar a ajuda de um nutricionista. Ele irá avaliar, planejar e recomendar a melhor estratégia para atingir os objetivos do paciente. Quando bem indicados, os nutrientes podem atuar muito além do que imaginamos, trazendo benefícios significativos no cérebro, intestino, metabolismo e até na pressão arterial", afirma.

Leia Também Quais são os benefícios do whey protein? Saiba para que serve e quando é indicado

A nutricionista destaca que o consumo excessivo de proteína - substância frequentemente procurada pelo público fitness - dificilmente ocorre, e que o que geralmente acontece é o exagero do consumo de carboidrato, que são os farináceos.

"Contudo, quando existe, o consumo exagerado de qualquer alimento vai ser prejudicial à saúde. A proteína, por exemplo, pode ocasionar um aumento na produção de ureia, gerando uma sobrecarga renal e problemas digestivos como constipação, desconforto abdominal, flatulências, entre outros. Então, a chave é o equilíbrio para o consumo dos alimentos de forma geral", explica.

Hospital Jayme da Fonte

O Hospital Jayme da Fonte conta com profissionais de diversas especialidades, que atuam de forma multidisciplinar na promoção da saúde de forma integral. A instituição fica localizada na Rua das Pernambucanas, 107, no bairro das Graças, zona central do Recife.

A Central de Marcações do Hospital Jayme da Fonte funciona de segunda a sexta das 7h às 19h; e aos sábados das 8h às 14h, pelo telefone (81) 3416-0075 / 3125-8850.