Doce engano ou aliado real? Saiba mais sobre a eficácia dos suplementos em novos formatos
Onda crescente do consumo de suplementos em forma de sachê tem chamado a atenção nas redes sociais. Nutricionista esclarece dúvidas
Com a crescente onda de cuidados com o corpo, pessoas têm adotado hábitos saudáveis de forma consistente para melhorar a qualidade de vida e prevenir doenças. Uma das medidas cada vez mais comuns é o consumo de suplementos que vão além do popular whey protein.
De acordo com a nutricionista Eliane Michele da Silva, do Hospital Jayme da Fonte, a eficiência do nutriente ofertado em suplementos é comprovada cientificamente. "Seja vitamina ou mineral, existe a modificação da fórmula de acordo com o objetivo do público-alvo", explica.
"A proteína é importantíssima na nossa dieta, pois desempenha diversas funções para formar, manter e construir os tecidos do corpo. A ingestão adequada mantém as defesas do nosso organismo. Elas são utilizadas na produção de enzimas e hormônios", exemplifica a especialista.
A nutricionista afirma que os sachês em pó, populares nas redes sociais, têm conquistado muita gente por terem um sabor mais agradável e por serem mais práticas. "Os pacientes podem levar as formulações na bolsa, por exemplo, em forma de gomas, pirulito etc. A praticidade é levada em conta mesmo."
Quando a suplementação é necessária?
A especialista explica que a ingestão de suplementos é recomendada quando o paciente não atinge os níveis adequados de vitaminas e minerais através da alimentação. Ela também elenca os principais sintomas dessa necessidade: fadiga, manchas nas unhas, unhas fracas (quebradiças), falta de disposição, falta de ânimo, queda de cabelo.
Eliane ressalta que a suplementação mais eficaz será avaliada pelo profissional de saúde que acompanha o caso do paciente. "Ele decidirá qual forma proporcionará maior absorção e melhor aceitabilidade", pontua.
A especialista alerta, ainda, para o consumo excessivo de suplementos em forma de jujuba e gomas. "Por ser saboroso, o paciente pode achar que deve consumir mais e acaba causando uma toxicidade por sobrecarga - a depender da fórmula que foi manipulada. Por isso a importância do acompanhamento de um profissional habilitado."
Como escolher um suplemento de qualidade?
A diversidade de suplementos disponíveis facilita o acesso ao item, mas pode dificultar escolhas assertivas. Antes de tomar a decisão, Eliane recomenda buscar a orientação do nutricionista.
"O principal erro que as pessoas cometem ao usar suplementos é não procurar a ajuda de um nutricionista. Ele irá avaliar, planejar e recomendar a melhor estratégia para atingir os objetivos do paciente. Quando bem indicados, os nutrientes podem atuar muito além do que imaginamos, trazendo benefícios significativos no cérebro, intestino, metabolismo e até na pressão arterial", afirma.
A nutricionista destaca que o consumo excessivo de proteína - substância frequentemente procurada pelo público fitness - dificilmente ocorre, e que o que geralmente acontece é o exagero do consumo de carboidrato, que são os farináceos.
"Contudo, quando existe, o consumo exagerado de qualquer alimento vai ser prejudicial à saúde. A proteína, por exemplo, pode ocasionar um aumento na produção de ureia, gerando uma sobrecarga renal e problemas digestivos como constipação, desconforto abdominal, flatulências, entre outros. Então, a chave é o equilíbrio para o consumo dos alimentos de forma geral", explica.
