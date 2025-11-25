Dom da Alegria: Clara Sobral celebra legado de Dom Helder com show beneficente nesta quinta (27)
Em clima de carnaval, a cantora reúne artistas em show beneficente em homenagem a Dom Helder Câmara. Evento acontece na quinta-feira, 27 de novembro
Clique aqui e escute a matéria
“Andar às voltas com o belo é andar às voltas com Deus”. Dom Helder Câmara
Ter nascido em pleno domingo de carnaval não foi por acaso. Talvez tenha sido para que a alegria que paira no ar nos dias de momo, fosse absorvida e nele fizesse morada por toda a sua vida.
No dia 16 de maio de 1964 aconteceu aquela que seria a primeira de uma série de Noitadas no Solar de São José dos Manguinhos. A quantidade de Noitadas realizadas não se tem certeza do total. Tudo o que sabemos é que foram muitas e que encheram de arte e alegria o Solar de São José dos Manguinhos, do jeito que o Dom gostava.
Para celebrar essa relação de amor de Dom Helder com as artes e, sobretudo com a alegria do carnaval, o IDHeC - Instituto Dom Helder Câmara estará realizando, no próximo dia 27 de novembro, a partir das
17h, o show O DOM DA ALEGRIA.
O IDHEC foi fundado pelo próprio Dom Helder Câmara em 1984, sob o nome de Obras de Frei Francisco, passando a se chamar Instituto Dom Helder Câmara em 2003, em homenagem ao seu fundador.
Comandado por Claro Sobral, em clima de carnaval ela e sua banda estarão recebendo vários artistas que prestarão homenagem a Dom Helder, tais como Nena Queiroga, Eugene Lamy e Bella Schineider, Rubens Mendes, Marrom Brasileiro, entre outros ainda a confirmar.
O Bloco da Saudade, que sempre, no dia 7 de fevereiro homenageia o Dom com uma apresentação no pátio da igreja das Fronteiras, desde o tempo em que ele estava entre nós, até agora, também estará presente. O Show acontecerá na Estação da Luz, à Rua Prudente de Morais, 313 Olinda, PE.
Toda a renda da venda dos ingressos revertida para as despesas de final de ano do IDHeC: Casa de Frei Francisco, Centro de Documentação e Memorial Dom Helder Câmara.
Garanta logo o seu ingresso e colabore com a manutenção do IDHeC. O ingresso é de valor único de R$ 120,00
SERVIÇO
SHOW O DOM DA ALEGRIA
Data: Quinta-feira, 27 de novembro
Horário: A partir das 17h
Valor do ingresso: R$120
Vendas: Sympla ou Via PIX: domdaalegria@domheldercamara.org.br