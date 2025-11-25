Dom da Alegria: Clara Sobral celebra legado de Dom Helder com show beneficente nesta quinta (27)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em clima de carnaval, a cantora reúne artistas em show beneficente em homenagem a Dom Helder Câmara. Evento acontece na quinta-feira, 27 de novembro

“Andar às voltas com o belo é andar às voltas com Deus”. Dom Helder Câmara



Ter nascido em pleno domingo de carnaval não foi por acaso. Talvez tenha sido para que a alegria que paira no ar nos dias de momo, fosse absorvida e nele fizesse morada por toda a sua vida.



No dia 16 de maio de 1964 aconteceu aquela que seria a primeira de uma série de Noitadas no Solar de São José dos Manguinhos. A quantidade de Noitadas realizadas não se tem certeza do total. Tudo o que sabemos é que foram muitas e que encheram de arte e alegria o Solar de São José dos Manguinhos, do jeito que o Dom gostava.



Para celebrar essa relação de amor de Dom Helder com as artes e, sobretudo com a alegria do carnaval, o IDHeC - Instituto Dom Helder Câmara estará realizando, no próximo dia 27 de novembro, a partir das

17h, o show O DOM DA ALEGRIA.



O IDHEC foi fundado pelo próprio Dom Helder Câmara em 1984, sob o nome de Obras de Frei Francisco, passando a se chamar Instituto Dom Helder Câmara em 2003, em homenagem ao seu fundador.



Comandado por Claro Sobral, em clima de carnaval ela e sua banda estarão recebendo vários artistas que prestarão homenagem a Dom Helder, tais como Nena Queiroga, Eugene Lamy e Bella Schineider, Rubens Mendes, Marrom Brasileiro, entre outros ainda a confirmar.

O Bloco da Saudade, que sempre, no dia 7 de fevereiro homenageia o Dom com uma apresentação no pátio da igreja das Fronteiras, desde o tempo em que ele estava entre nós, até agora, também estará presente. O Show acontecerá na Estação da Luz, à Rua Prudente de Morais, 313 Olinda, PE.

Toda a renda da venda dos ingressos revertida para as despesas de final de ano do IDHeC: Casa de Frei Francisco, Centro de Documentação e Memorial Dom Helder Câmara.

Garanta logo o seu ingresso e colabore com a manutenção do IDHeC. O ingresso é de valor único de R$ 120,00



SERVIÇO

SHOW O DOM DA ALEGRIA

Data: Quinta-feira, 27 de novembro

Horário: A partir das 17h

Valor do ingresso: R$120

Vendas: Sympla ou Via PIX: domdaalegria@domheldercamara.org.br