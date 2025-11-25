Confira dicas importantes para iniciar a sua própria empresa do zero

"Tão importante quanto gostar daquilo que você deseja empreender, é construir um fundamento sólido para seu projeto por meio de uma boa pesquisa de mercado com avaliação de riscos, traçar objetivos de curto, médio e longo prazo, e não pode deixar de definir o público alvo. Quanto melhor você conhecer seu público, maiores serão as chances de sucesso do seu público", explica