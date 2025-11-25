Confira dicas importantes para iniciar a sua própria empresa do zero

Abrir um negócio do zero é um desafio, mesmo para empreendedores experientes, devido às complexas etapas de ideação, planejamento e execução, que envolvem riscos significativos

Apesar disso, o Brasil demonstrou um forte dinamismo no primeiro trimestre, com a abertura de 1,4 milhão de novos pequenos negócios. Segundo levantamento do Sebrae, o total de CNPJs criados até março de 2025 foi de 1.407.010, sendo os Microempreendedores Individuais (MEIs) responsáveis por 78% desse volume

Como abrir um negócio próprio?

De acordo com o gerente da agência de Boa Viagem da Sicredi Recife, Erick Aragão, não basta ter afinidade com um produto para investir em um negócio

"Tão importante quanto gostar daquilo que você deseja empreender, é construir um fundamento sólido para seu projeto por meio de uma boa pesquisa de mercado com avaliação de riscos, traçar objetivos de curto, médio e longo prazo, e não pode deixar de definir o público alvo. Quanto melhor você conhecer seu público, maiores serão as chances de sucesso do seu público", explica

Erick aconselha que o processo de formalização de um negócio comece com a elaboração de um plano e, em seguida, do contrato social. O passo a passo subsequente inclui o registro na Junta Comercial (ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas) e a obtenção da documentação essencial: CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), Inscrição Estadual (IE), Inscrição Municipal (IM) e o alvará de funcionamento

Além disso, é importante saber se o empreendimento necessitará de licenças ambientais sanitárias ou do Corpo de Bombeiros

O gerente aponta que o empreendedor brasileiro precisa superar uma série de desafios, que vão desde questões estruturais, como a alta carga tributária e a burocracia, até obstáculos operacionais e de crescimento

Estes incluem a obtenção de crédito, a permanência no mercado, a inovação, o marketing e vendas, e a gestão interna (financeira, de pessoas e de capacitação profissional)

E para conseguir o crédito?

A Sicredi Recife oferece linhas de crédito PJ para associados interessados em abrir um negócio. Erick orienta que, para solicitar uma avaliação, o associado entre em contato com o gerente de sua conta

Interessados em fazer parte da cooperativa podem realizar o cadastro no site da Sicredi anexado aqui

"Após o cadastro, serão avaliados os dados fornecidos pelo requerente, e a cooperativa entrará em contato para orientar sobre abertura de conta corrente pelo app Sicredi X. Ao finalizar todos os procedimentos no Sicredi X, o agora associado passará por uma análise de crédito, e quando for aberta receberá notificação", acrescenta o gerente

Erick afirma que estas etapas podem ser conduzidas em qualquer agência da Sicredi Recife. O gerente lista as unidades disponíveis: Recife (na Paissandu), Boa Viagem (na Av. Domingos Ferreira), Olinda, Paulista, Goiana e Vitória de Santo Antão (Agência Vitória)

Além de linhas de crédito, a Sicredi Recife oferece consultoria e facilita a conexão de associados com outros profissionais e empresas, auxiliando no desenvolvimento dos negócios

"A nossa cooperativa também funciona como uma ponte estabelecendo ligações produtivas entre nossos associados, dessa forma estimulamos o desenvolvimento econômico da região, promovendo o crescimento de todos os nossos associados", conclui Erick

