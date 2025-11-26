fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Anvisa aprova primeira vacina 100% nacional contra a dengue; distribuição será pelo SUS

Imunizante do Instituto Butantan será incluído no calendário nacional de vacinação; Ministério da Saúde prevê ampliar o acesso a partir de 2026.

Por JC Publicado em 26/11/2025 às 20:25
A Anvisa aprovou a vacina do Butantan contra a dengue
A Anvisa aprovou a vacina do Butantan contra a dengue - MS/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu parecer favorável, nesta quarta-feira (26), para a primeira vacina contra a dengue 100% nacional. Produzido pelo Instituto Butantan, o imunizante teve sua segurança e eficácia comprovadas e será disponibilizado exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O Ministério da Saúde confirmou que fará a inclusão da vacina no calendário nacional. A expectativa da pasta é garantir a oferta e ampliar o acesso à população a partir de 2026, respeitando a capacidade produtiva do laboratório.

Leia Também

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância da autonomia nacional na produção. “A grande novidade agora é termos uma vacina 100% nacional que nos permitirá definir uma estratégia para todo o país de proteção da nossa população”, afirmou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Para garantir escala de produção, o Butantan firmou uma parceria com a empresa chinesa WuXi, articulada pelo governo federal.

Eficácia e público-alvo

A nova vacina utiliza a tecnologia de vírus vivo atenuado e é aplicada em dose única, protegendo contra os quatro sorotipos do vírus da dengue.

Nos estudos clínicos, o imunizante apresentou uma eficácia global de 74,7% contra a dengue sintomática. O destaque, no entanto, foi a proteção de 89% contra as formas graves da doença e casos com sinais de alarme.

A indicação aprovada pela Anvisa é para pessoas na faixa etária de 12 a 59 anos. O Ministério da Saúde informou que, na próxima semana, um comitê de especialistas definirá a estratégia de vacinação e os grupos prioritários.

Investimento e cenário atual

O desenvolvimento da vacina contou com apoio financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que investiu R$ 97,2 milhões para custeio de ensaios clínicos e infraestrutura.

A aprovação ocorre em um momento de queda nos números da doença. Até outubro de 2025, o Brasil registrou 1,6 milhão de casos prováveis de dengue, uma redução de 75% em relação ao mesmo período de 2024. Os óbitos também caíram 72%.

Leia também

Susana Vieira rasga o verbo e revela detalhes do seu salário na Globo
Notícias da TV

Susana Vieira rasga o verbo e revela detalhes do seu salário na Globo
Jesus e Zaqueu

Jesus e Zaqueu

Compartilhe

Tags