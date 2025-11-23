Jesus e Zaqueu
Jesus nos vê e percebe, não importa se somos pecadores ou invisíveis aos outros, Jesus continua se oferecendo para entrar em nossa casa e cear conosco
Bispo Dom Ivan Rocha
Uma das histórias mais emblemáticas da Bíblia e que eu conheço há muitos anos, essa semana voltou a me confrontar e ensinar. A história do encontro entre Jesus e Zaqueu (Lc 19:1-10).
Eu me preparava para pregar com base nesse texto para um grupo de pessoas que muitas vezes passam desapercebidas pela sociedade e pelas igrejas: profissionais do sexo, transsexuais, travestis etc.
E quando terminei o esboço do meu sermão, senti o Espírito Santo me perguntando: por que essa mensagem é só para esse grupo e não para você mesmo e os cristãos que frequentam a sua igreja?
O resumo da história: um pecador odiado pela sociedade judaica subiu numa árvore e foi visto por Jesus, que se ofereceu para jantar na casa dele. Zaqueu era seu nome e ele recebeu Jesus com alegria, demonstrando também sinais de arrependimento.
O que eu preguei aos pecadores odiados pela nossa sociedade hipócrita e depois também a mim mesmo, pregarei essa semana na minha igreja.
Jesus nos vê e percebe, não importa se somos pequenos, pecadores ou invisíveis aos outros. Jesus continua se oferecendo para entrar em nossa casa e cear conosco, dependendo apenas do nosso sim à porta. Um convite desses feitos por Jesus deve ser recebido com pressa e muita alegria, pois significa receber salvação, perdão, paz e menos 50 kg nas costas.
Não devemos dar muita atenção às pessoas que vão murmurar e reclamar porque Jesus, tão Santo, resolveu se relacionar com gente tão pecadora quanto nós somos. E finalmente devemos responder ao convite de Jesus demonstrando, mais do que com simples aparência, os sinais do arrependimento que evidenciam o perdão!
Quem disse que o convite ao arrependimento é apenas para aqueles pecadores públicos que todos julgamos e repudiamos? Essa história é para nós.
O convite é para nós. Que Deus nos abençoe com um coração como o de Zaqueu. Amém!
Ivan Rocha é teólogo, escritor e Bispo da Catedral da Reconciliação, da Igreja Episcopal Carismática