350 anos da AOR

Hoje (16) tem missa na "Catedral do SS Salvador do Mundo" para início das celebrações dos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife

Com o tema “Vamos Caminhar Juntos” o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, convoca hoje todo o clero, religiosos, religiosas e seminaristas para iniciar as celebrações dos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife para missa Catedral do SS Salvador do Mundo, no Alto da Sé em Olinda. Dom Paulo Jackson é o 9º arcebispo de Olinda e Recife, tendo sido o 32º bispo a dirigir a Igreja de Olinda e Recife, nascida como Diocese de Olinda em 1676.



Diocese de Olinda

A Diocese de Olinda foi criada pelo Papa Inocêncio XI em 16 de novembro de 1676, pela bula "Ad sacram Beati Petri sedem". O papa desmembrou o território da Diocese de Salvador, elevando Olinda a diocese e a Igreja do Salvador do Mundo a Catedral. O 1º bispo da Diocese de Olinda foi Dom Estêvão Brioso de Figueiredo (1677-1683). Só em 26 de julho de 1918, a Arquidiocese de Olinda passou a denominar-se Arquidiocese de Olinda e Recife. O 2º arcebispo para o sólio olindense, dom Sebastião Leme da Silveira Cintra (1916-1921), portanto, assumiu seu episcopado já com o título de arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife.



Quando Dezembro Chegar

Numa noite especial de Natal e Fim de Ano e com o tema “Quando Dezembro Chegar”, o padre João Carlos faz gravação do seu novo DVD. Tudo acontece no dia 22 deste mês, a partir das 18h, no Ginásio de Esportes do Colégio Salesiano. Serão momentos de muita música, oração e reflexão. O evento marca o tempo de preparação para o Natal, chamado “advento”, em que toda a comunidade cristã se prepara para a chegada do menino Jesus. Ingressos no Sympla.com.br e livrarias católicas do Recife.



Humildade e temor

“Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas; e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontram; a todos o Senhor os fez. O prudente prevê o mal, e esconde-se; mas os simples passam e acabam pagando. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso; o que guarda a sua alma retira-se para longe dele; educa a criança no caminho em que deve andar; e até quando envelhecer não se desviará dele”. Provérbios 22:6.



Fraternidade

O Acampamento da Fraternidade São João Paulo II ocorre desde a última sexta-feira e encerra-se hoje, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP). O tema do encontro “Abri as portas para Cristo” é inspirado nas palavras pronunciadas por São João Paulo II em uma homilia no início de seu pontificado. Houve missas, Consagração dos leigos da Fraternidade, shows na noite de ontem (15) no “Rincão do Meu Senhor” e fechamento hoje (16) com missa às 15h, presidida pelo padre Samuel Maria.



Reunião doutrinária

A Federação Espírita Pernambucana -FEP, promove neste domingo (16), em seu auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629, reunião pública doutrinária. O tema "Envelhecer crescendo: a pessoa idosa na família" será apresentado por Sônia Arruda, secretária do Conselho Deliberativo da Casa de Itagiba, como é conhecida a FEP. Realizada das 16h às 17h, a palestra pode ser acompanhada pelas redes sociais da Federação, ou seja, no Instagram, YouTube e Facebook.



Intecepe

"As potencialidades da Casa Espírita e sua vocação relevante". Este é o tema central dos encontros de Integração dos Centros Espíritas de Pernambuco (Intecepe), em 2025. A quarta e última edição do evento está programada para este domingo (16), das 8h30 às 13h. Hoje, a “Caravana Waldeck Atademo”, composta por trabalhadores voluntários da Federação Espírita Pernambucana estará na cidade de Olinda. Organizado pelo Departamento de Integração Federativa (DIFE) da FEP, o encontro será realizado nas dependências da Fraternidade Espírita Missionários da Luz, no bairro de Jardim Atlântico.



Estágio

Começou dia 10 deste mês e segue até o dia 19 um estágio de preparação dos profissionais de imprensa e estudantes de comunicação para atuar em ambientes de conflito. Esta ação é uma parceria do Exército Brasileiro - Brigada de Infantaria Aeromóvel de Caçapava (SP) com a Faculdade Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP).



Romanos

O professor Fernando Gonçalves recomenda leitura de ROMANOS, Emil Brunner, 2ª. edição, São Paulo, Fonte Editorial, 2020, 494 p, excelente análise desta epístola, um livro impresso com letras que favorecem amplas leituras meditativas sobre um dos livros mais significativos do Novo Testamento. E diz que segundo Martinho Lutero, a Epístola de Paulo aos Romanos é o Evangelho mais puro, verdadeira existência da fé cristã

