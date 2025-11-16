Jesus Luz revela por que decidiu vender fotos nu e surpreende: “Sempre gostei”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jesus Luz têm feito o maior sucesso com a produção de conteúdo adulto. O modelo e DJ, que recentemente estreou seu perfil na Privacy, rebateu as críticas pela sua escolha de postar fotos nu.

Em entrevista ao jornal Extra, o ex-namorado da cantora Madonna rebateu os recados que questionaram sua decisão de produzir material sensual. “Minha cabeça é muito assim: eu que vou decidir, fazer minha análise, minha síntese, não vou sofrer influência de ninguém, porque eu acho que é assim que nasce o preconceito. É quando você não pensa por si mesmo“, iniciou.

“O ser humano é influenciável por natureza, então você tem que fazer esse exercício de se libertar disso, senão você não consegue fazer nada na vida”, refletiu Jesus Luz, que chegou a ter uma foto íntima vazada nas redes sociais.

“Sempre gostei”

Jesus afirmou que sua decisão de investir na empreitada surgiu de forma natural. “No fim, vi que eu meio que já quase fazia um ‘Privacy’ no meu Instagram. São dois universos diferentes, mas eu já era muito ousado e me sinto bem à vontade em trabalhar com esse lado mais sensual. Sem dizer que sempre gostei dessa troca com o meu público”, concluiu.

