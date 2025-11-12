John Johny, irmão gêmeo de Shia Phoenix, faz sucesso com nudes após estrear em plataforma de conteúdo adulto
John Johny, irmão gêmeo de Shia Phoenix, vem chamando atenção nas redes sociais após decidir investir em uma nova fase da carreira. O DJ e modelo, que ganhou visibilidade depois que o irmão foi escalado para A Fazenda 17, estreou recentemente na plataforma de conteúdo adulto Privacy, onde compartilha fotos e vídeos exclusivos para assinantes.
Antes mesmo do lançamento oficial do perfil, John já havia causado alvoroço ao publicar no X (antigo Twitter) prévias de seus ensaios nus. Em uma das postagens, ele anunciou com bom humor: “conteúdos novos bem gostosos”, despertando a curiosidade dos seguidores. Pouco tempo depois, algumas imagens íntimas começaram a circular fora da plataforma, o que só aumentou a repercussão em torno de seu nome.
Apesar do vazamento, as reações do público foram majoritariamente positivas. Nos comentários, internautas elogiaram sua forma física e sua autoconfiança diante das câmeras. “Corpo escultural!”, escreveu uma seguidora. “Ele sabe como posar, simplesmente impecável”, disse outro usuário. Já um terceiro comentou: “John Johny é o verdadeiro pacote completo: beleza, atitude e carisma.”
Com o sucesso crescente, John vem consolidando sua presença digital e atraindo uma base fiel de admiradores. Entre a carreira de DJ, os trabalhos como modelo e agora os conteúdos adultos, o irmão de Shia Phoenix mostra que não tem medo de explorar novos caminhos, e que sabe, como poucos, usar a fama a seu favor.
