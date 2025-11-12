fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

John Johny, irmão gêmeo de Shia Phoenix, faz sucesso com nudes após estrear em plataforma de conteúdo adulto

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 12/11/2025 às 16:27
John Johny, irmão gêmeo de Shia Phoenix, faz sucesso com nudes após estrear em plataforma de conteúdo adulto
John Johny, irmão gêmeo de Shia Phoenix, faz sucesso com nudes após estrear em plataforma de conteúdo adulto - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

John Johny, irmão gêmeo de Shia Phoenix, vem chamando atenção nas redes sociais após decidir investir em uma nova fase da carreira. O DJ e modelo, que ganhou visibilidade depois que o irmão foi escalado para A Fazenda 17, estreou recentemente na plataforma de conteúdo adulto Privacy, onde compartilha fotos e vídeos exclusivos para assinantes.

Antes mesmo do lançamento oficial do perfil, John já havia causado alvoroço ao publicar no X (antigo Twitter) prévias de seus ensaios nus. Em uma das postagens, ele anunciou com bom humor: “conteúdos novos bem gostosos”, despertando a curiosidade dos seguidores. Pouco tempo depois, algumas imagens íntimas começaram a circular fora da plataforma, o que só aumentou a repercussão em torno de seu nome.

John Johny (Foto: Reprodução/X/@Johnjohnyof)

Apesar do vazamento, as reações do público foram majoritariamente positivas. Nos comentários, internautas elogiaram sua forma física e sua autoconfiança diante das câmeras. “Corpo escultural!”, escreveu uma seguidora. “Ele sabe como posar, simplesmente impecável”, disse outro usuário. Já um terceiro comentou: “John Johny é o verdadeiro pacote completo: beleza, atitude e carisma.”

Com o sucesso crescente, John vem consolidando sua presença digital e atraindo uma base fiel de admiradores. Entre a carreira de DJ, os trabalhos como modelo e agora os conteúdos adultos, o irmão de Shia Phoenix mostra que não tem medo de explorar novos caminhos, e que sabe, como poucos, usar a fama a seu favor.

John Johny (Foto: Reprodução/X/@Johnjohnyof)

O post John Johny, irmão gêmeo de Shia Phoenix, faz sucesso com nudes após estrear em plataforma de conteúdo adulto foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Yuri Bonotto, ex-participante de A Fazenda 16, surge pelado e faz clima esquentar nas redes sociais
Famosos pelados

Yuri Bonotto, ex-participante de A Fazenda 16, surge pelado e faz clima esquentar nas redes sociais
Em A Fazenda 17, Shia deixa a toalha cair e acaba mostrando demais diante das câmeras
A Fazenda

Em A Fazenda 17, Shia deixa a toalha cair e acaba mostrando demais diante das câmeras

Compartilhe

Tags