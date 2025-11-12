John Johny, irmão gêmeo de Shia Phoenix, faz sucesso com nudes após estrear em plataforma de conteúdo adulto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

John Johny, irmão gêmeo de Shia Phoenix, vem chamando atenção nas redes sociais após decidir investir em uma nova fase da carreira. O DJ e modelo, que ganhou visibilidade depois que o irmão foi escalado para A Fazenda 17, estreou recentemente na plataforma de conteúdo adulto Privacy, onde compartilha fotos e vídeos exclusivos para assinantes.

Antes mesmo do lançamento oficial do perfil, John já havia causado alvoroço ao publicar no X (antigo Twitter) prévias de seus ensaios nus. Em uma das postagens, ele anunciou com bom humor: “conteúdos novos bem gostosos”, despertando a curiosidade dos seguidores. Pouco tempo depois, algumas imagens íntimas começaram a circular fora da plataforma, o que só aumentou a repercussão em torno de seu nome.

John Johny (Foto: Reprodução/X/@Johnjohnyof)

Apesar do vazamento, as reações do público foram majoritariamente positivas. Nos comentários, internautas elogiaram sua forma física e sua autoconfiança diante das câmeras. “Corpo escultural!”, escreveu uma seguidora. “Ele sabe como posar, simplesmente impecável”, disse outro usuário. Já um terceiro comentou: “John Johny é o verdadeiro pacote completo: beleza, atitude e carisma.”

Com o sucesso crescente, John vem consolidando sua presença digital e atraindo uma base fiel de admiradores. Entre a carreira de DJ, os trabalhos como modelo e agora os conteúdos adultos, o irmão de Shia Phoenix mostra que não tem medo de explorar novos caminhos, e que sabe, como poucos, usar a fama a seu favor.

John Johny (Foto: Reprodução/X/@Johnjohnyof)

O post John Johny, irmão gêmeo de Shia Phoenix, faz sucesso com nudes após estrear em plataforma de conteúdo adulto foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.