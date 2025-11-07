Yuri Bonotto, ex-participante de A Fazenda 16, surge pelado e faz clima esquentar nas redes sociais
Yuri Bonotto, ex-participante de A Fazenda 16, movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (7) ao compartilhar cliques pra lá de ousados. Nas imagens, o influenciador aparece completamente pelado, cobrindo as partes íntimas apenas com uma toalha branca. O post rapidamente viralizou e rendeu uma enxurrada de comentários elogiosos.
Conhecido por seu visual marcante e pelas tatuagens que cobrem o corpo, Yuri exibiu o físico definido e recebeu centenas de mensagens de fãs e admiradores. “As melhores fotos só ele sabe fazer”, comentou um seguidor. “Gostoso demais”, escreveu outro. “Sempre maravilhoso”, completou mais um internauta.
Natural de Porto Alegre, Yuri Bonotto ganhou projeção nacional como o “bombeiro” do programa Eliana, no SBT, antes de ingressar no reality rural da Record. Desde então, consolidou-se como modelo, influenciador e criador de conteúdo +18, atraindo uma base fiel de seguidores nas redes.
O ex-peão tem mantido a popularidade mesmo após o fim de A Fazenda 16, combinando postagens sensuais com trabalhos voltados à moda e à divulgação de produtos de lifestyle.
