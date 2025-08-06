fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Mais agressivo e com risco maior de morte, dengue tipo 3 avança em Pernambuco e preocupa autoridades de saúde

Só nos primeiros sete meses deste ano, foram registrados mais de 150 casos confirmados de dengue tipo 3 em diferentes regiões do Estado

Por Cinthya Leite Publicado em 06/08/2025 às 21:33 | Atualizado em 06/08/2025 às 21:50
A eliminação dos focos do Aedes aegypti é essencial como medida direta para conter a disseminação da dengue - Paulo Pinto/Agência Brasil

A Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE) acendeu um sinal de alerta, na noite desta quarta-feira (6), diante do avanço expressivo do sorotipo 3 da dengue (DENV-3) no Estado. Somente nos primeiros sete meses deste ano de 2025, até a semana epidemiológica 31 (encerrada em 26 de julho), foram registrados mais de 150 casos confirmados de dengue tipo 3 em diferentes regiões do Estado. 

O número representa um salto significativo em comparação com os anos anteriores: foram registrados quatro casos em 2023 e 17 em 2024.

Sorotipo 3 da dengue avança e acende alerta em Pernambuco

A circulação crescente do DENV-3 foi identificada nas Regiões de Saúde I, II, III, VI, X e XI, que abrangem municípios da Região Metropolitana, Zona da Mata, Agreste e Sertão. Esse aumento abrupto preocupa as autoridades de saúde, principalmente por se tratar de um sorotipo associado a maior risco de agravamento e óbito, especialmente em pessoas que já foram infectadas anteriormente por outros sorotipos do vírus.

"Percebemos que a queda nos números da dengue teve uma inversão nas últimas semanas, saindo de uma tendência de redução, esperada para o fim da sazonalidade, para um cenário de estabilidade ou aumento no número de notificações. Esse comportamento coincide com o aumento da circulação do DENV-3 no mesmo período", alerta o diretor de Vigilância Ambiental da SES-PE, Eduardo Bezerra. 

Dengue tipo 3: nova onda de casos preocupa e mobiliza SES-PE

Diante do cenário, a Diretoria Geral de Vigilância Ambiental da SES-PE reforça as ações de prevenção e controle, voltadas tanto a população, os profissionais de saúde e agentes de endemias que atuam no território.

Um informe técnico foi encaminhado aos serviços de saúde e às gestões municipais, com orientações sobre o monitoramento em campo nas áreas de risco e a coleta precoce de amostras dos casos suspeitos (entre o 1º e 5º dia de sintomas), a fim de viabilizar o diagnóstico por RT-PCR e a identificação precisa do sorotipo circulante.

A SES-PE reforça a importância da vigilância ativa e da mobilização coletiva para conter o avanço do sorotipo 3 da dengue, que já demonstra um comportamento epidêmico em diversas partes do Estado.

A secretaria recomenda o reforço das medidas de prevenção, controle vetorial e atenção aos sintomas. A eliminação dos focos do Aedes aegypti é essencial como medida direta para conter a proliferação da doença.

Em caso de sintomas como febre associada à dor de cabeça, manchas na pele, dores no corpo e/ou nas articulações, dor atrás dos olhos, náuseas, vômitos ou outras manifestações, orienta-se procurar imediatamente um serviço de saúde.

O diagnóstico precoce é fundamental para evitar o agravamento da doença e/ou um possível óbito.

Dicas simples podem ajudar a reduzir a população do mosquito, que, além da dengue, transmite zika e chikungunya.

É importante evitar o acúmulo de água em pneus, latas e garrafas vazias, assim como cuidar de plantas e vasos, potes e outros objetos que possam servir como reservatórios de água.

Realizar a limpeza regular da caixa d’água e mantê-la sempre fechada, com tampa adequada, também faz parte das medidas preventivas.

A área de Vigilância Ambiental da SES-PE também reforça a importância da verificação das calhas, retirando folhas, galhos e tudo o que possa impedir o escoamento da água.

Deve-se colocar o lixo em sacos plásticos e manter a lixeira fechada, assim como eliminar entulhos do quintal. O potinho de água do animal de estimação também deve ser trocado com frequência.

Vacina contra dengue

Outra importante medida de prevenção contra a dengue é a vacinação. Ela está disponível em 48 cidades pernambucanas, localizadas nas I, V e VII Regionais de Saúde, para a população formada por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

No Estado, 312.980 pessoas estão aptas a receber as duas doses do imunizante.

