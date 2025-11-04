Teste Rápido de Dengue passa a ser realizado nas policlínicas de Jaboatão do Guararapes
O exame é realizado por meio de agendamento online, otimizando o fluxo de atendimento, assegurando mais conforto e organização aos pacientes
A Secretaria Municipal de Saúde, disponibiliza, a partir desta quarta-feira (5), o agendamento para realização do Teste Rápido de Dengue nas policlínicas do município de Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.
O teste está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município e na UPA Municipal Sotave. Com a nova etapa, a oferta do teste rápido para dengue é ampliada, propiciando o diagnóstico precoce, fundamental para garantir o tratamento adequado, minimizando o risco de complicações.
Para realizar o exame nas policlínicas, os usuários precisam agendar previamente pelo site https://saudevigilante.jaboatao.pe.gov.br, onde estarão disponíveis os dias e horários para a realização do teste. A possibilidade do agendamento online otimiza o fluxo de atendimento, assegurando mais conforto e organização aos pacientes.
Público alvo
O público-alvo da testagem são pessoas que apresentem febre e/ou outros sintomas compatíveis com dengue, como dor de cabeça, náusea, vômito, manchas vermelhas na pele, dor no corpo ou conjuntivite, entre o 1º e o 5º dia do início do quadro. O teste é rápido, seguro e essencial para o diagnóstico e também para o monitoramento epidemiológico do município.
“Estamos fortalecendo cada vez mais o cuidado em saúde, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce. Ao facilitar o acesso ao teste rápido, garantimos mais agilidade no tratamento e mais segurança para a população de Jaboatão”, afirmou o prefeito Mano Medeiros.
De acordo com a secretária municipal de Saúde, Zelma Pessôa, o avanço representa um importante marco na vigilância em saúde do município. “Ampliar a testagem é uma forma de proteger vidas. Com o diagnóstico precoce, conseguimos oferecer o tratamento adequado e evitar complicações. Além disso, reforçamos o controle dos casos e o acompanhamento das áreas mais afetadas”, destacou a gestora.
Serviço
O quê: Agendamento para Teste Rápido de Dengue nas Policlínicas de Jaboatão
Quando: A partir de 5 de novembro de 2025
Onde agendar: https://saudevigilante.jaboatao.pe.gov.br
Público-alvo: Pessoas com febre e/ou sintomas compatíveis com dengue (1º ao 5º dia de sintomas)
Locais de testagem: Policlínicas e todas as Unidades Básicas de Saúde do município
