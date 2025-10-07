Sobe para 31 o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol em Pernambuco
Balanço da SES-PE desta terça (7) confirma 8 pacientes internados e a investigação de 3 mortes; novos casos notificados são de Quipapá e Jaboatão
A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) atualizou, no final da tarde desta terça-feira (7), os números do surto de intoxicação por metanol no estado. O total de notificações suspeitas saltou para 31, incluindo dois novos casos registrados hoje.
Os novos pacientes são um homem de 29 anos, de Quipapá, que já recebeu alta, e uma mulher de 33 anos, de Jaboatão dos Guararapes, que segue internada.
Dos 31 casos totais que estão sendo monitorados em Pernambuco, 29 são de residentes do estado.
Balanço dos pacientes em Pernambuco
De acordo com o detalhamento da SES-PE sobre os 29 pacientes que moram no estado, o quadro atual é o seguinte:
- 8 pacientes continuam internados em unidades de saúde.
- 14 pacientes já receberam alta hospitalar (dois desses casos, de Carpina e Gravatá, já foram descartados para metanol).
- 4 óbitos foram registrados no total, mas um deles (de Paudalho) também foi descartado, mantendo as 3 mortes de Lajedo (2) e João Alfredo (1) em investigação.
- 3 pacientes abandonaram o tratamento por conta própria.
Estado recebeu 240 ampolas de antídoto
Para combater o surto de intoxicação, o Ministério da Saúde já enviou a Pernambuco um lote de 240 ampolas de etanol farmacêutico. Este medicamento funciona como o principal antídoto contra os efeitos do metanol no organismo, sendo crucial para o tratamento dos pacientes internados.
A distribuição faz parte de uma ação nacional que contemplou outros oito estados, chegando a um total de 1.125 fracos distribuídos. Confira a lista por estado:
- Acre: 30 ampolas
- Bahia: 90 ampolas
- Ceará: 120 ampolas
- Distrito Federal: 90 ampolas
- Goiás: 75 ampolas
- Mato Grosso do Sul: 60 ampolas
- Pernambuco: 240 ampolas
- Paraná: 360 ampolas
- Rio de Janeiro: 60 ampolas
Além disso, o governo federal anunciou a aquisição de um segundo tipo de antídoto, o fomepizol. Cerca de 2,6 mil unidades do medicamento, vindas do Japão, devem chegar ao Brasil ainda nesta semana e também serão distribuídas aos estados para reforçar a capacidade de tratamento.