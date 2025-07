Como saber se tenho TDAH: sinais, diagnóstico e impacto do transtorno que afeta crianças, jovens e adultos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade ainda é cercado por mitos e autodiagnóstico pode atrasar o tratamento adequado

Clique aqui e escute a matéria

O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é uma condição neurobiológica que interfere diretamente na capacidade de manter o foco, controlar impulsos e regular emoções.

No dia 13 de julho, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre o TDAH, uma data voltada para promover o entendimento sobre a condição e combater os estigmas que ainda cercam quem convive com o transtorno.

A psicóloga Maíra Roazzi, mestra em psicologia cognitiva (UFPE), doutora pela University of Pittsburgh (EUA) e pós-doutora em psicologia do desenvolvimento (UFRGS), explica que o diagnóstico é exclusivamente clínico.

“No Brasil, o diagnóstico do TDAH é fundamentalmente clínico, já que ainda não dispomos de marcadores biológicos objetivos que possam ser utilizados de forma prática no consultório", explicou.

Ainda segundo a psicóloga, o diagnóstico geralmente começa com uma consulta a um neurologista ou psiquiatra.

Depois, podem ser indicadas avaliações complementares, como testes neuropsicológicos ou psicoeducacionais. Se o paciente for criança, há ainda a análise do comportamento da criança em diferentes ambientes, como a escola e o convívio familiar.

Como saber se tenho TDAH?

Durante a infância, o TDAH costuma se manifestar por meio de desatenção, hiperatividade, impulsividade e dificuldade em lidar com emoções.

Esses fatores comprometem o rendimento escolar, o desenvolvimento cognitivo e a convivência social da criança.

O tratamento é multidisciplinar e normalmente começa com a psicoeducação e o treinamento parental.

Sinais em adultos

Nos adultos, o TDAH pode se expressar de forma diferente. A desorganização, os esquecimentos frequentes, a dificuldade para seguir instruções, a impulsividade e a instabilidade emocional são sintomas comuns

Esses comportamentos comprometem o desempenho no trabalho, os relacionamentos e a vida pessoal.

“O TDAH não tratado abre caminho para o desenvolvimento de várias comorbidades, como ansiedade, depressão, comportamentos de risco e vulnerabilidade para traumas. Por isso, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são essenciais para prevenir essas complicações”, alerta a especialista.

No entanto, sinais como desatenção, impulsividade e desorganização também podem surgir em pessoas que não têm o transtorno, especialmente em situações de estresse prolongado, sobrecarga de trabalho, cansaço extremo ou problemas emocionais.

Por esse motivo, não é possível afirmar o diagnóstico apenas com base na identificação de comportamentos isolados.

O autodiagnóstico, além de impreciso, pode atrasar o acesso a um tratamento adequado ou mascarar outras condições que exigem acompanhamento. O correto é que qualquer suspeita seja avaliada por um profissional de saúde habilitado.

Mitos e verdades sobre o TDAH

"TDAH é preguiça ou desmotivação" (Mito);

"Pessoas com TDAH enfrentam dificuldades diárias como atrasos, interrupções em conversas, perda de objetos e dificuldade de seguir rotinas" (Verdade);

"É comum o sentimento de inadequação e a sensação de ser 'diferente'" (Verdade);

"TDAH é sinal de falta de inteligência" (Mito);

"Muitas pessoas com TDAH conseguem hiperfocar em temas de interesse e se destacar em áreas específicas" (Verdade).



Leia Também Crianças com autismo se beneficiam de acompanhamento multidisciplinar especializado

Quando procurar ajuda

Os sinais de alerta devem ser observados tanto na infância quanto na vida adulta. Em crianças, dificuldades escolares, comportamentais e sociais podem indicar a necessidade de avaliação.

Já em adultos, a percepção de desorganização persistente, impulsividade e problemas de foco são indicativos para buscar apoio especializado.

A recomendação é procurar um psiquiatra, neurologista ou psicólogo com experiência no tema. O diagnóstico é feito por meio de avaliação clínica, muitas vezes com apoio de testes psicológicos e entrevistas com familiares ou professores, no caso das crianças.

Assista ao videocast Saúde e Bem-Estar, do JC, sobre o tema