Colisão entre ônibus e carreta deixa vítima em estado grave no interior de Pernambuco

As vítimas estão sendo encaminhadas ao Hospital João Murilo, em Vitória e uma delas, em estado grave, foi levada ao Hospital da Restauração, no Recife

Na noite desta segunda-feira (24), um ônibus de transporte da empresa Borborema colidiu com um caminhão na BR-232, no distrito de Bonança, em Moreno, Zona da Mata de Pernambuco. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Vitória de Santo Antão, cerca de 20 vítimas ficaram feridas, sendo uma em estado grave.

Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que enviou equipe para o local, não houve vítima fatal.

O sinistro de trânsito aconteceu entre as cidade de Moreno e Vitória. O ônibus envolvido na colisão fazia o percurso Vitória - Recife via Jaboatão.

Quatro viaturas do Samu de Vitória foram ao local para dar suporte aos feridos, que totalizam 20 até o momento.

Também foram enviadas viaturas do Samu de Pombos, Glória do Goitá, Escada, Jaboatão dos Guararapes, Recife e São Lourenço da Mata.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão. A vítima que estava em estado grave, por outro lado, foi encaminhada direto para o Hospital da Restauração, no Recife.

Equipes do Primeiro Grupamento do Corpo de Bombeiros também foram enviadas ao local.

Um mês após capotamento em Saloá

Na noite do dia 17 de outubro, um ônibus que retornava para a Bahia, após uma excursão em Santa Cruz do Capibaribe, capotou na BR-423, entre os municípios de Saloá e Garanhuns, Agreste de Pernambuco.



O sinistro de trânsito deixou 17 mortos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo, acessou a contramão e atingiu rochas às margens da rodovia. Em seguida, voltou para o sentido correto, colidiu em um barranco de areia e tombou.

"O ônibus vinha em uma velocidade normal, tranquilo, com freios bons, tudo bom. Aí do nada, quando comecei a descer a descida, ele perdeu o freio, não sei se estourou uma mangueira, o que que foi", afirmou o motorista do ônibus, que teve ferimentos leves.

O condutor do veículo realizou o teste do bafômetro e o resultado deu negativo para consumo de álcool.

A PRF informou que alguns passageiros foram arremessados do veículo, o que indica que poderiam estar sem o cinto de segurança. A maioria das vítimas era do sexo feminino.

