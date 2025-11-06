Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pernambuco registra milhares de vítimas de acidentes com motocicletas; especialistas explicam os procedimentos obrigatórios para garantir socorro

Em 2023, Pernambuco tem enfrentado um número elevado de ocorrências envolvendo vítimas de sinistros com motocicletas. Os dados revelam um crescimento significativo nos primeiros meses do ano, totalizando 32 atendimentos notificados em janeiro, seguidos por 1970 em fevereiro, 1986 em março, 1271 em abril e 4.271 vítimas apenas em maio.

Ouça a matéria em áudio:

Listen to Sinistros de trânsito: saiba quando ligar para o Samu ou bombeiros e como agir em caso de colisão by Rádio Jornal on hearthis.at

Diante da alta quantidade de sinistros e emergências, é fundamental que o cidadão saiba qual número acionar e como proceder corretamente no local da ocorrência.



Alto número de ocorrências pede conhecimento sobre resposta de emergência



Saber diferenciar a natureza da emergência é crucial para garantir o atendimento adequado e rápido.

SAMU (192) O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que opera pelo número 192, é o responsável por atender emergências clínicas. Entre as situações que exigem o acionamento do SAMU estão:



• Dor no peito e suspeita de infarto.

• Crise convulsiva ou desmaio.

• Parada cardiorrespiratória.

• Trabalho de parto e sangramentos.



Corpo de Bombeiros (193) O Corpo de Bombeiros, acionado pelo número 193, atende primariamente acidentes e traumas físicos. As situações de acionamento incluem:



• Acidentes de trânsito.

• Queimaduras ou explosões.

• Choques elétricos.

• Queda elevada.

• Ferimento por arma de fogo ou faca.



O que diz a lei: como mover veículos após uma colisão



Em situações de acidentes de trânsito, a remoção ou permanência dos veículos na rodovia depende da presença ou ausência de vítimas.



Quando não há pessoas feridas ou óbito, é imprescindível retirar os veículos da rodovia. Esta remoção é obrigatória por lei para os envolvidos na ocorrência, mesmo que não haja uma solicitação da polícia.



O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê multa e considera infração média deixar de tomar essa medida, que visa assegurar a segurança e a fluidez do trânsito.



Acidentes Com Vítimas Em casos onde há pessoas feridas ou em óbito, os veículos só devem ser removidos se houver a anuência ou determinação de um policial ou agente de trânsito. Nesses casos, a tarefa mais importante é sinalizar o local e chamar o socorro adequado.



Sinalização e segurança pessoal: prioridades imediatas



A sinalização do local do acidente é uma medida essencial que deve ser providenciada antes mesmo de prestar socorro a possíveis vítimas. O objetivo é alertar os demais motoristas para prevenir novos acidentes ou o agravamento da situação.



Como Sinalizar Corretamente:

1. Utilize o pisca-alerta do veículo e o triângulo vermelho.

2. Galhos de vegetação podem ser usados como reforço.

3. Durante a noite, a lanterna do celular também pode auxiliar na visibilidade.



A sinalização deve ser colocada a uma distância que permita aos outros motoristas serem alertados a tempo. A regra básica para determinar essa distância é utilizar o número de passos largos equivalente ao limite de velocidade da via.



Cuidado com a Segurança Pessoal O cuidado com a segurança própria é imprescindível após um acidente. Permanecer dentro do veículo sobre a rodovia, inclusive no acostamento, pode ser arriscado devido à possibilidade de novas colisões. Ficar sobre a rodovia também gera risco de atropelamento.



Dessa forma, o envolvido em um acidente que não se feriu e não está preso em ferragens deve acionar o pisca-alerta e sair do veículo, buscando um local seguro.

*Texto gerado com auxílio de IA a partir de conteúdo autoral da Rádio Jornal com edição de jornalista profissional